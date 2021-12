Han pasado ya 15 años desde su muerte, pero la herencia de Rocío Jurado sigue dando que hablar. Desde que Rocío Carrasco decidiera sacar a la luz 18 contenedores con el legado personal y artístico de la cantante en ‘El último viaje de Rocío Carrasco’, el clan Mohedano está que echa chispas. Que se hayan trasladado tres containers con 36 toneladas de enseres de la artista por las carreteras de Madrid y televisado en directo no les ha hecho ninguna gracia. Sus familiares no han dejado de hablar de ello.

Quien se ha mostrado más dolida con la madrileña ha sido Gloria Camila. Esta ha denunciado, -desde el plató de ‘Ya son las ocho’-, que su hermana haya enseñado a toda España lo que hay en el interior de los contenedores para ganar dinero: «La única que se está lucrando es ella». También se ha lamentado de que su hermana no le comunicara de la existencia de todo el material al que ella nunca ha tenido acceso. Y es que a la muerte de ‘la más grande’, esta decidió que su hija mayor fuese su heredera universal. De este modo se quedó con un patrimonio valorado en 7 millones de euros, su legado musical y los derechos de sus canciones y efectos profesionales y personales.

Sobre este asunto, y en especial sobre las quejas de la hija de Ortega Cano, se ha pronunciado Carlota Corredera. “Todo el mundo tiene a Rocío Jurado en la boca, pero que no se les olvide que la que tomó la decisión fue Rocío Jurado, no Rocío Carrasco«, ha dicho este viernes en ‘Sálvame’. «La que tomó la decisión fue su madre parece que todo el mundo se lo reprocha a Rocío Carrasco”. Así ha querido recordar a la audiencia que si Carrasco es dueña y señora de la mayoría del legado de su madre es porque esta así lo decidió de manera expresa: «Todo lo que no aparece en el testamento es de Rocío Carrasco. Si hubiese querido que lo tuviese alguna persona más lo hubiese dejado por escrito».

La de Vigo, dispuesta una vez más a defender a su amiga, ha recalcado que la figura del heredero universal significa que la persona que lega sus bienes, «deposita en ella la potestad de gestionar todo lo que no aparece por escrito en el testamento«. O sea, que si Rocío Jurado hubiera querido dejar algo a alguien en particular, lo habría hecho. Como no fue así, a quien corresponde decidir sobre lo demás es a su primogénita. El inesperado homenaje de Rocío Flores a Rocío Jurado y a Pedro Carrasco tras su último reproche a Rocío Carrasco

Del legado de Rocío Jurado también ha hablado su nieta, Rocío Flores. La joven se ha roto al recordar que solo tiene un recuerdo de ella: un rosario que le entregó su madre poco después de la muerte de la tonadillera. Es otro tema que ha generado muchas incógnitas. ¿Por qué no le dejó nada a sus nietos? Durante la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco explicó que la intérprete no quiso dejar nada a sus nietos para que nada recayera en manos de Antonio David Flores: «La tenían que matar antes de que él viera un duro».

Hace apenas 24 horas, Carlota Corredera se pronunciaba también sobre este punto, para evitar especulaciones. «Era su voluntad, así se llama acto de últimas voluntades y ella considera que no debe de dejárselo. Rocío Flores por no tener de su abuela no tiene ni a la que parió su abuela y no lo tiene porque lo ha decidido ella», decía. Incluso aclaraba que Rocío Carrasco está en su legítimo derecho de dejar sin herencia a su hija. «Si Rocío Carrasco decide desheredar a su hija no estaría incumpliendo ninguna ley por sentencia judicial», ha manifestado. «La justicia le da la posibilidad de no incluirla en la legítima o no incluirla en la herencia, pero no sé si lo ha hecho«.