A pesar de que lleva un tiempo alejada de la vida pública y la televisión, Mónica Hoyos sigue muy activa. Además, tenemos una buena noticia que darte. Si eres una seguidora de Mónica Hoyos y su estilo, estás de suerte. Pues la actriz y presentadora ha puesto su armario a la venta en una conocida página, ‘Micolet’, se trata de una página de venta de ropa de segunda mano que puede utilizar cualquier persona y que también ha elegido la actriz para compartir sus prendas favoritas con todas sus seguidoras.

Mónica Hoyos tiene más de 30 prendas puesta a la venta

Mónica Hoyos tiene más de treinta prendas ahora disponible de muchas firmas lowcost como Zara o H&M a precios muy bajos; además en su perfil también podéis encontrar prendas más especiales de firmas españolas con un estilo más personal, algo que siempre ha marcado el estilismo de Mónica, quien ahora colabora con SEMANA presentando un programa a través de nuestra cuenta de Instagram (@semana_revista).

A pesar de que todavía tienes muchas disponibles, corre a su perfil antes de que se agoten pues ya ha vendido más de 80 prendas. En su armario también podrás encontrar accesorios como zapatos o bolsos. Parece ser que Mónica Hoyos ha hecho cambio de armario y ha querido compartir con todas sus seguidoras aquellas prendas que ya no se pone, pero que siguen estando en perfecto estado.

La actriz y presentadora probó suerte en el mundo de las joyas

Mónica Hoyos siempre ha mostrado su gran pasión por la moda y las joyas. De hecho, el pasado verano anunció que se convertiría en empresaria y que iba a sacar su propia marca de complementos. «Madrid… mi cara es un por dónde empiezo… ??? pues mandándoles una fotito de los pendientes de mi próxima marca #monicahoyos que va a ser la más bonita y económica del mundo», escribía con emoción Mónica Hoyos, junto a una instantánea en la que mostraba uno de los complementos que venderá. Un proyecto empresarial que parece que finalmente no llegó a buen puerto. Aún así, la actriz y presentadora tiene otros proyectos entre manos.

Como hemos dicho anteriormente, Mónica Hoyos siempre ha demostrado tener su propio estilo. En su cuenta de Instagram acumula más de 157.000 seguidores y con ellos comparte su estilismo casi a diario y grita a los cuatro vientos la importancia del amor propio y sentirse bien consigo misma: «Yo soy esta, pero también la de la segunda foto y la de la tercera y como no la cuarta. No permitas que te definan para hacerte daño. TU NO ERES: tus seguidores, ni tus papás, ni solo tus malos días, ni lo que dicen de ti, ni la que eras hace dos años…. Quiérete cómo te gustaría que alguien te quiera♻️».