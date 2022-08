Poco a poco, Shakira y Gerard Piqué tratan de regresar a una nueva normalidad en sus vidas, aunque ahora deban hacer por separado tras anunciar que los constantes rumores de crisis eran ciertos y que su relación ha terminado fulminantemente. Se habla de traiciones, desmanes y actos que la cantante no estaría dispuesta a aguantar por más tiempo, de hecho, ella nada más confirmar el final de su historia de amor lanzó al mercado ‘Te felicito’, una canción en la que encierra decenas de pullas contra su expareja y en la que canta sobre un desencanto amoroso y deslealtades varias.

Desde entonces, todas las mujeres que aparecen o han aparecido al lado del futbolista han sido señaladas como supuestas conquistas, pero ninguna ha logrado hacer tanto ruido como Clara Chía Marti, señalada ya como posible sustituta de Shakira en el corazón del jugador blaugrana. Su primera foto juntos está causando furor y es que es entendida como una confirmación de que hay algo más entre ellos que mera amistad. Se trata de una joven de 23 años -el futbolista ya ha cumplido los 35 años- que trabaja para la empresa de Piqué, Kosmos.

Desde hace varias semanas su nombre viene sonando con fuerza en los mentideros del cuore, pero cada vez cobra más relevancia la posibilidad de que hayan iniciado una relación. Algo que viene a afirmarse más aún después de que salga la primera fotografía de ambos juntos, compartiendo ocio, tomando algo en un local, riéndose sin importarles las miradas ajenas y, al parecer, también entrelazando sus brazos y se agarran las manos. Mucha complicidad para tratarse de meros compañeros de trabajo o simples amigos.

Aunque las imágenes de la polémica acaba de ser publicada por el programa estadounidense ‘El gordo y la flaca’, lo cierto es que fue captada en febrero de este año. Hace seis meses, cuando el nombre de la joven no era conocido por el público, al igual que los problemas de pareja de Shakira con Gerard Piqué, que por aquel entonces eran solo un rumor constante. Hasta junio no se tomó la decisión de romper su vínculo o, al menos, de darlo a conocer al mundo. Un vídeo escueto en el que se muestra la cita del futbolista y su amiga que, según comentan en el espacio televisivo, no era la primera, ni la segunda, sino que ya habían acudido al mismo restaurante de la Ciudad Condal hasta en “seis y siete veces”, aseguran.

“Se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante de relaciones públicas que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos”, publicaba el diario ‘The Sun’, encargado de desvelar la identidad de Clara Chía Marti, quien después optó por eliminar sus perfiles en las redes sociales para que la atención mediática no se centrase demasiado en ella y su imagen no pululase sin su consentimiento. “Han mantenido su relación en secreto, pero todos los que les rodean saben lo que está pasando”, aseguraban desde el citado medio británico, que ahora ve confirmada su información con la publicación de las primeras imágenes de Gerard Piqué con la que podría ser su nueva ilusión tras romper con Shakira.