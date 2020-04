9 Su círculo ha revelado que ha tenido que soportar insultos

El propio Javier Negre lo aseguraba durante la entrevista. «Javier yo he estado contigo en la calle en Jorge Juan y gente que no te conocía de nada te habían acusado porque se estaba dando la imagen de que eras un golfo, un infiel cuando realmente has demostrado que has sido un caballero», dijo.