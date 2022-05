En las últimas semanas, Gloria Camila Ortega se ha mantenido en un discreto segundo plano en medio de las polémicas que han rodeado a su familia. La hija de José Ortega Cano se muestra firme a la hora de dar sus opiniones en televisión y también le gusta mandar mensajes velados a través de sus redes sociales. A pesar de que hace varias semanas que no se pronuncia sobre Rocío Carrasco, lo cierto es que la joven está mandando una serie de indirectas y provocaciones a través de sus redes sociales.

En las últimas semanas, las redes sociales de Gloria Camila Ortega han dado un giro de guion. La joven está intentando darle una vuelta de tuerca a su perfil y en sus últimas publicaciones ha querido darle un toque de color a sus imágenes. Una apuesta que no ha pasado desapercibida debido a su clara apuesta por vestir de rosa. Un tono muy característico que recuerda al famoso traje que su hermana, Rocío Carrasco, lució en su documental. Así, podemos ver a la hija de José Ortega Cano vestir con un colorido jersey rosa, posar con unas gafas del mismo tono y lucir un traje chaqueta que recuerda al de la empresaria.

Este movimiento ha llamado la atención de todos y son muchos los que le han acusado de estar provocando a Rocío Carrasco a través de sus estilismos. «¿Te ha gustado el traje de tu hermana?», «Que viva la marea fucsia», «Lo bien que te sienta a ti el fucsia y que mal le sienta a otras», «Siempre tirando dardos envenenados…«, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

No es la primera vez que Gloria Camila Ortega se viste de fucsia tras la emisión del documental de su hermana. El pasado mes de mayo, con motivo del 15 aniversario de la muerte de Rocío Jurado, la hija de José Ortega Cano escogía un atuendo muy parecido al que lucía la empresaria en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Entonces, muchos pensaron que era una provocación y otros aseguraron que era un guiño de la joven para dejar clara su postura ante la polémica. En aquel momento, la colaboradora de televisión daba un paso al frente y se limitaba a explicar que había apostar por ese traje chaqueta porque era un color que estaba de moda. Una declaración de intenciones que María Patiño interpretó como una forma de posicionarse con todo lo que estaba ocurriendo: «No es casualidad«.

Gloria Camila Ortega, al lado de su sobrina

Tras la entrevista exclusiva de Olga Moreno a SEMANA, Gloria Camila Ortega ha salido en defensa de su sobrina y ha admitido que entiende que esté decepcionada con la ganadora de ‘Supervivientes’. «Rocío me dijo que no le había decepcionado lo que haya contado o hecho, sino la manera en la que ha gestionado el modo de decírselo a ella. Ella al final la considera una íntima amiga, además de la exmujer de su padre. Pensaba que se lo iba a decir con tiempo. No entendía que fuese a la celebración tras haber dado esas declaraciones«, comentaba.

