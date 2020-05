España entera se ha unido al dolor de Ana Obregón tras la perdida de su hijo Álex Lequio. Miles de seguidores, amigos y compañeros de profesión han querido mostrarle su apoyo y acompañarla en la distancia en estos duros momentos. Si hay algo en lo que coinciden las personas que han estado a su alrededor es en lo buena y generosa que ha sido Ana con todo el mundo. Y si hay un amigo que ha lamentado muchísimo el no poder estar a su lado en estos momentos, ese ha sido Raúl Castillo. Este hombre, relaciones públicas de una conocida discoteca del centro de Madrid y amigo de muchas celebridades españolas, ha acompañado a Ana en casi todos los momentos de su vida.

Ra, como le conocen sus mejores amigos, se encuentra triste y desolado. Siempre discreto y sin querer mostrarse demasiado, lamenta terriblemente la perdida de Álex Lequio y el no poder estar al lado de su mejor amiga. Para él está siendo muy difícil no poder estar cerca de una amiga que está sufriendo tanto. Recientemente el amigo de Ana, publicaba un texto en homenaje a su amiga en donde advirtió que piensa luchar junto a ella hasta poder devolverle una sonrisa. “La vida sigue, dicen, pero no siempre es verdad. A veces la vida no sigue. A veces solo pasan los días. Pero encontraré la forma en que vuelvas a sonreír amiga, entre todos los que te queremos lo conseguiremos. Te quiero”.

Raúl, ha compartido grandes momentos al lado de Ana Obregón. Fiestas, cumpleaños, vacaciones, su vuelta de Miami tras irse a vivir con Álex. En sus redes sociales se puede apreciar, en concreto, un gran ejemplo del amor que se profesan ambos amigos. Entre los tantos momentos vividos juntos, Raúl quiso expresar a todos sus seguidores la devoción que siente hacia su alma gemela. “Amiga me has enseñado muchas cosas, hemos vivido muchos momentos inolvidables que ocupan un lugar especial en mi corazón , porque llegaste a mi vida para quedarte y así lo deseo. Nunca olvidaré ese verano de 2018. Tus llamadas desde el otro lado del mundo son las que más feliz me hacían. Gracias por compartir este momento en carne viva que te ha tocado vivir. Eres una gran mujer, una persona admirable que sonríe a la vida a pesar de las circunstancias. Debes sentirte muy bien como ser humano, yo quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ser tu amigo y de formar parte de tu vida de una manera tan importante. Y sobre todo quiero que sepas que me hace muy feliz saber que me quieres tanto como yo te quiero a ti”.

Como no podía ser de otra manera, la Obregón respondió a las palabras de su amigo. Unas palabras que hoy cogen más fuerza que nunca y dejan claro el lugar tan importante que ocupa en su corazón. “Sin palabras Ra, sólo con lágrimas de emoción. No creo que merezca una AMISTAD como la tuya. Has sido y eres uno de los más grandes apoyos que tengo en estos momentos difíciles que me ha tocado vivir y por eso te estaré eternamente agradecida. Decirte que te quiero me sabe a poco”.

Sin embargo, el destino le tenía preparado a Ana pasar por el peor momento de su vida, y por culpa de la pandemia que azota el país, esta pareja de amigos no han podido todavía darse ese ansiado abrazo. Su amistad va más allá de los veinte años.

Ana lo apoyó cuando falleció su padre

Ana le ayudó mucho a recuperarse tras el fallecimiento de su padre y le parte el alma no poder hacer lo mismo ahora en estos momentos. Juntos grabaron un reality que le ayudó a sobreponerse y a seguir adelante. Un gesto que jamás olvidara. Raúl entiende perfectamente el interés que generan en estos momentos sus palabras, pero él, como ha hecho a lo largo de tantos años de amistad, lo único que le preocupa es poder ver a su amiga bien. Lo demás no importa.

Recientemente, el relaciones públicas, entró en directo en el programa de `Viva la Vida´, para explicar lo desolado que se encuentra y las pocas ganas que tiene de hablar al respecto. Un hombre generoso, que aún con el corazón desgarrado por no poder estar junto a Ana, saca tiempo para agradecer todas las muestras cariño recibidas hasta ahora y se resguarda para también poder sacar fuerzas y estar cien por cien junto a Ana para cuando puedan reencontrarse. Un reencuentro que deseamos que ocurra pronto. Amigos como Ra, garantizarán que Ana, en un futuro esperemos que no muy lejano, vuelva a sonreír.