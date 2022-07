La última entrevista de Lolita Flores en ‘Sálvame Deluxe’ nos deja su profundo alegato a favor de Isabel Pantoja. La actriz y cantante ha reconocido que sigue teniendo estima hacia la tonadillera. «Claro que la sigo queriendo. Puedo estar más decepcionada, puedo tratarla más o menos, pero le tengo una grandísima admiración como artista». Además, ha aprovechado para confesar lo que desea para ella.

«Lo único que quiero es que Isabel algún día en su vida sea feliz. Es lo único que le pido a Dios». Ha explicado que no está pasando «por su mejor momento. No sé si estará medicada. Hay que tener un poco de piedad. Nos podemos equivocar todos. Está bien de machacar a la gente. Muchas veces nos enseñamos con el más débil. Hay que dejarla un poco que respire». Ha insistido en que no es la artista que ella conoció en su momento y que se convirtió en una buena amiga. «No tiene la libertad que antes sí ha tenido. Yo he estado en Cantora y he tenido muy buena amistad con Isabel». Mientras que ha recordado que la muerte de su madre ha sido un gran mazazo. «Ahora está más desprotegida. Agustín va a tener que protegerla más. Yo la sigo teniéndola mucho cariño. En la vida hay que perdonar y hay que dejarla vivir. Que se le arregle su vida, su corazón y su alma que la tiene que tener deshecha».

Lolita Flores reacciona al discurso de Isabel Pantoja en el Orgullo

«Voy a tirar una lanza a favor de Isabel. Ella lo hizo con el corazón. Quiso dar a entender que estaba con todos ellos. Ella está pasando un momento muy malo», ha asegurado sobre el discurso que ofreció Isabel Pantoja durante el Orgullo de Madrid. Ha negado que diera a entender algo más entre líneas sobre su sexualidad. «Hay que respetar muchas veces y no sacar tres pies al gato. Tenemos que tener la libertad suficiente de decir lo que queramos decir de la manera que queramos. Cada uno no tiene que ir alardeando de lo que sea. Es libre de hacer lo que quiera».

«Yo no puedo cuestionar a Isabel. Seguramente yo también hubiese dicho algo parecido porque me he criado entre ellos. Para mí el que tengas una dirección sexual, la que sea, me la pela. Ella ha querido decir que los apoya. Todo lo que se dice Isabel se cuestiona». Lolita ha insistido en que puede pronunciarse de la manera que desee oportuna. «Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si ella no quiere decir si le gustan los hombres, las mujeres, los pájaros… está en su derecho. Yo no me he acostado con Isabel Pantoja, te lo puedo asegurar. Hemos tenido una relación maravillosa. Me ha contado cosas, como yo se las he contado a ella, y morirán conmigo».