Este lunes, Rosa Benito faltó a su puesto de trabajo en ‘Ya es mediodía’ después de acudir al homenaje por la muerte de Rocío Jurado

Este fin de semana, se celebró el homenaje por el 15 aniversario de la muerte de Rocío Jurado. Como cada aniversario, el pueblo de Chipiona salió a las calles para recordar a ‘La más grande y su familia acudió a una misa en su memoria y posteriormente asistieron al cementerio donde descansan los restos mortales de la artista. Entre los asistentes, estaba Rosa Benito, que siempre ha estado acompañando a la Jurado y siempre han sido inseparables. Tras este día, que también estuvo cargado de polémica por el traje de Gloria Camila o por los gritos de una chipionera en el cementerio bajo el grito de «Yo soy de Rocío Carrasco», Rosa Benito no ha acudido a su puesto de trabajo. ¿Por qué?

Rosa Benito no acude al trabajo tras el intenso fin de semana en Chipiona

Rosa Benito ha faltado a su puesto de trabajo en ‘Ya es mediodía’ este lunes y se han desatado todo tipo de teorías en torno al motivo de su ausencia. El acto del homenaje a Rocío Jurado ha puesto a la colaboradora en el ojo del huracán y por este motivo, ha llamado la atención que no haya acudido al trabajo. De hecho, en las redes sociales se han pronunciado al respecto dando todo tipo de teorías que habrían llevado a la colaboradora a no ir a la tele, destacando que muchos aseguraban que no quería dar la cara tras las polémicas suscitadas en el homenaje a la Jurado.

Sin embargo, el programa ha querido desvelar el verdadero motivo por el que Rosa Benito no habría acudido a su puesto de trabajo, eliminando así cualquier duda al respecto. «Está malita del estómago, la hemos llamado para ver si iba a venir, pero no está muy flamenca y no ha podido venir», ha explicado uno de los colaboradores desmintiendo así cualquier duda de que no hubiera asistido para no dar la cara tras el fin de semana intenso que ha vivido toda la familia de la fallecida. Una vez más, los Mohedano se han mostrado unidos.

La colaboradora se ha visto cuestionada públicamente sobre su relación con Rocío Jurado

Durante las últimas semanas, Rosa Benito ha estado en el punto de mira por su enfrentamiento mediático con las Campos. El hecho de que hayan cuestionado su relación con la Jurado, ha enfadado (y mucho) a la ex de Amador Mohedano. Rosa Benito ha querido defender su relación con su cuñada y ha desempolvado el álbum de fotos más privado. A lo largo de estas semanas de emisión de la docu-serie de Rocío Carrasco bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la colaboradora de televisión ha ido dejando constancia de la excelente relación que tenía con su cuñada.