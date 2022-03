El nombre de Penélope Cruz y Javier Bardem suena con fuerza durante los últimos meses, una temporada repleta de emociones en cuanto a premios se refiere. Después de pasear su amor por la red carpet de los Premios Goya y en la fiesta previa a Los Oscars, galardones a los que también tienen previsto asistir el próximo 27 de marzo en la madrugada del domingo al lunes (horario en España), tenían previsto asistir juntos a la 30 edición de la gala de los Premios Unión de Actores y Actrices, que se han celebrado este lunes en la noche. Javier Bardem llegaba en solitario al teatro Circo Price, donde ha tenido lugar la gala repleta de estrellas, convirtiéndose Penélope Cruz se convertía en la gran ausente de la jornada.

Ha sido Javier Bardem quien ha revelado que Penélope Cruz lo tenía todo listo para disfrutar de esta noche del cine en Madrid. Sin embargo, un contratiempo de salud le ha obligado a quedarse en casa descansando. El protagonista de ‘Todo sobre los Ricardos’ ha explicado el motivo por el que en esta ocasión ha acudido solo y sin su mujer, Penélope Cruz. «Esta noche no ha podido venir porque tiene una cosa en las muelas, estaba preparada, tenía el traje, tenía todo, y la han dejado a la pobre un poquito echa polvo«, comentaba el actor.

Tal y como ha dicho el actor ante las cámaras de ‘Ya son las ocho’, programa que ha conectado en directo a la espera de la llegada de la actriz de ‘Madres Paralelas’, no ha podido acudir. Esto nos ha imposibilitado ver un nuevo lookazo de la actriz, que siempre triunfa con los estilismos que elige en cada una de sus apariciones en la red carpet. Hay que recordar que Penélope estaba nominada a mejor actriz protagonista. Sin embargo, no ha sido ella la galardonada, sino Petra Martínez por su papel en ‘La vida es eso’.

El popular actor se ha llevado un galardón a casa

Quien sí se ha convertido en premiado esta noche en el Teatro Circo Price de Madrid ha sido Javier Bardem por su interpretación en ‘El buen patrón‘. Sin lugar a dudas, una temporada repleta de nominaciones y galardones a la que pondrán el broche de oro en la 94 edición de los Premios Oscars, que se celebrarán en el mítico Dolby Theatre de Los Ángeles y estará presentados por primera vez por Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. Sin embargo, los premios no paran de llegarle a la pareja más famosa de nuestro país en Hollywood. Aunque uno de los reconocimientos más importantes podrá llegar la noche del 28 desde Los Ángeles. Y es que Penélope Cruz está nominada a mejor actriz protagonista por su papel en ‘Madres Paralelas’; mientras que Javier Bardem está nominado a mejor actor protagonista por ‘Being los Ricardos’ (Ser los Ricardos).

Una noche con premios pero recordando a Pilar Bardem

A pesar de que Javier Bardem se ha llevado el galardón, su mente también ha estado en su madre, Pilar Bardem, fallecida el pasado verano y que este mismo 15 de marzo hubiese cumplido 83 años. Por este motivo, esta gala ha servido como un homenaje a su madre. Y es que incluso antes de que diera comienzo la gala y cuando ha desvelado el motivo que ha obligado a Penélope a quedarse en casa, también ha aprovechado la ocasión para recordar a su madre: «Hoy es un día especialmente especial porque es el cumple de mi madre».

Sin embargo, Bardem ha querido dedicar su premio a los actores que están empezando a quienes recordó que «los accidentes ocurren y hay que estar preparado». También confesó no sentirse cómodo con este galardón después del paro que hay en su sector: «Soy uno de los actores más afortunados del mundo, llevo trabajando desde los 18 años con algunos de los mejores directores de España y del mundo (…), no sé como devolveros el cariño y el apoyo que me habéis dado durante tantos años».

Por su parte, Carlos Bardem, el hermano de Javier, ha compartido diferentes instantáneas recordando a su progenitora junto a una bonita dedicatoria: «Madre. No temo olvidarte. Te oigo y te veo cada día. Tu risa siempre cálida, retadora. Tus ojos que me acarician, me abrigan. Tu saber que me consuela y me alienta. Hoy cumplirías años y yo, madre, no temo olvidarte. Cierro los ojos y recuerdo cada una de tus arrugas. En mi memoria tu siempre vencerás a la muerte. Mi amor. No temo olvidarte. Solo me da miedo que con mi vida no llegue nunca a ser digno de la tuya. De tu amor. De ti. De tu sangre fértil, de tu alma gigante y generosa. Solo eso temo y a merecerte, te lo juro, me consagro. Te amo.¡Feliz cumpleaños, madre!», escribía. Sin lugar a dudas, un día muy especial para la familia Bardem que no olvidan.

