José Ortega Cano asegura que no ha visto las confesiones de Rocío Carrasco porque su médico así se lo pidió. Un problema de salud se lo impide. Así reacciona al saber cosas que la hija de Rocío Jurado dijo este domingo en el estreno de su documental

José Ortega Cano no ha visto el documental de Rocío Carrasco en el que desvelaba todos los secretos que hasta ahora había decidido callar. Unas revelaciones que ha puesto patas arriba no solo a los protagonistas de la historia, sino también a España entera, ahora dividida a la hora de discernir quién miente, quién cuenta la verdad a medias y quién sale más perjudicado de estas revelaciones. Más allá de Antonio David Flores, el principal señalado como culpable de todos los males, el nombre de José Ortega Cano también salió a colación y no precisamente para bien. Rocío Carrasco vio imágenes de la boda de su madre, Rocío Jurado, con el diestro y destacó lo mucho que lloró ese día al ver a su madre feliz y enamorada casándose con el hombre al que le dedicó los últimos días de su vida. Algo que, para Rociito, fue un error.

José Ortega Cano se enfrenta a las preguntas de los reporteros horas después de la emisión del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. El diestro asegura que no lo ha visto, que no sabe absolutamente nada de lo que se ha tratado en los dos primeros capítulos que han visto la luz y que, si hay dudas al respecto, mejor ir a la fuente, a Rocío Carrasco, y preguntarle directamente por qué asegura que la boda de su madre con el diestro fue un error, a su parecer. “Me dijo el médico que mejor me quedara en la cama”, asegura el torero a las preguntas de su ha visto las confesiones de su hijastra. Dice que no, que la tensión alta se lo ha impedido y que poco le interesa de lo que se diga de él.

