Han sido unos meses muy intensos para Almudena Cid. A nivel profesional, la gimnasta pasa por uno de los mejores momentos, aunque en el terreno personal, ha visto como toda su historia de amor con el que creía el hombre de su vida se ha desvanecido. Aprovechando la Semana Santa, la deportista ha hecho una escapada, la primera sin Christian Gálvez, y ha aprovechado que estaba en la naturaleza para desconectar y recargar pilas.

A primera hora de este sábado, Almudena Cid ha compartido varias imágenes en las que podemos verla haciendo un ejercicio de gimnasia rítmica para relajarse mientras observaba el paisaje. Junto a estas imágenes, la gimnasta escribía «gracias», unas palabras dirigidas a sus seguidores, quienes no le han dejado sola en estos difíciles momentos por el que pasa. Lo que está claro es que la deportista ha querido poner distancia para alejarse de su realidad, respirar aire puro y recargar pilas de cara a su vuelta a la capital española.

Almudena Cid está adaptándose poco a poco a su nueva vida. La noticia de su separación de Christian Gálvez ha provocado un sinfín de titulares polémicos, pero la gimnasta profesional sigue centrada en sus compromisos profesionales. De hecho, el trabajo para ella ha sido un refugio. Su divorcio ya es oficial y, además, existe un acuerdo económico que pone fin a su vida como marido y mujer, acuerdo sobre el que SEMANA te dio detalles inéditos.

El círculo cercano de Almudena no se explica el fin de su relación con el presentador de ‘Pasapalabra’, puesto que el matrimonio parecía estar en perfectas condiciones y nada hacía sospechar lo que sucedió a finales de año. Muy pocos conocían los entresijos de su ruptura hasta que SEMANA ha contado, según la versión de la familia de Almudena Cid, cómo sucedió todo. «Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué», nos aseguraron. Están dolidos, ya que le tenían un gran cariño y nunca hubieran imaginado este final para un matrimonio que parecía idílico. Ahora el presentador está inmerso en sus compromisos laborales y en su relación con la gallega, la cual le tiene profundamente ilusionado. Desea que esta incipiente historia de amor funcione, al igual que Patricia Pardo, que ha rehecho su vida tras separarse del padre de sus hijas.

Querían ser padres

Pocos sabían de sus planes, pero la madre de Almudena Cid no duda en revelarlo una vez roto el matrimonio. Mina, que así se llama la madre y férrea defensora de la actriz, descubre ante sus seguidores el sueño que querían cumplir la gimnasta y el comunicador tras 15 años juntos. En concreto, cuando un seguidor de redes sociales escribe un mensaje hiriente, que no reproducimos por su crueldad, en el que critica que Almudena Cid no sea madre. Ante estas palabras, Mina estalla contra él y le dice:“Guarde su insulto machista y además no es cierto. Estaban en ello”. Aunque Christian y Almudena parecían haber aparcado el deseo de tener su primer hijo, según apuntaban algunas voces, la versión de Mina, la madre de Almudena Cid, es completamente distinta. La pareja “buscaba ser padres por primera vez”.

En medio de todo esto, Christian Gálvez y Patricia Pardo están pasando por una de las etapas más felices de su vida. Según pudo conocer esta revista en exclusiva, los dos están muy ilusionados con este affaire. Se sienten a gusto y ambos han pasado página de sus recientes rupturas: se han separado de quienes que eran sus parejas con una diferencia de aproximadamente un año. Christian se separó de Almudena Cid en 2021 y Patricia tomó un rumbo distinto al de su marido en 2020.

