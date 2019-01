5 No le pide nada más a la vida

¿Cómo has vivido toda la polémica sobre la nueva relación de tu hija Alba?

Yo sé quién es mi hija, es cierto que cuando hablan de mí, no me afecta. Yo hablo siempre desde la verdad, soy una persona muy transparente. Cuando hablan de Alba me duele, porque me siento impotente, porque me gustaría hablar, pero tampoco hay necesidad. Se han dicho cosas de mí y no han sido verdad, y he optado por guardar silencio.

Al final, el tiempo pone a todos en su sitio. Sé la hija que tengo, tiene 19 años, yo no tendría que hablar aquí de ella. Ella puede hablar por ella misma, y me gustaría que lo hiciera si algún día quiere. Está en su derecho. Puede hablar de su vida.

Sé los valores que tiene Alba, lo que ha vivido en casa, algo hemos tenido que hacer bien. Yo sé dónde se mueve Alba, yo sé lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer. La verdad es que no tengo ningún problema con ella. Ella es feliz, sabe lo que ha hecho, Javi no es amigo mío, no soy yo la que tiene que convivir con él, pero lo que noto es que mi hija es inmensamente feliz. Y es lo único que me importa.