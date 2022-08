Suele decirse que segundas oportunidades nunca fueron buenas, pero en el corazón pocos dichos son fiables y a veces hay que lanzarse a la piscina y apostar por el amor, aunque todo indique que no será un éxito. Así lo hizo hace un año Vanesa Romero, que decidió darse una segunda oportunidad con su novio, Emilio Esteban. Sin embargo, ahora han vuelto a ser noticia por una nueva ruptura y todo hace indicar que se trata de la definitiva, como así se desprende de las primeras palabras de la actriz para confirmar que, efectivamente, está de nuevo soltera, aunque no quiere entrar a tratar los motivos por los cuales su historia de amor se ha echado de nuevo por tierra.

Vídeo: Europa Press

La actriz se ha enfrentado a las correspondientes preguntas al conocerse que ha vuelto a romper con su novio. Lo hacía desde la estación de Atocha de Madrid, donde regresaba tras pasar el fin de semana en Marbella como invitada de la Gala benéfica de Starlite. En un principio, Vanesa Romero ha tratado de echar balones fuera al ser preguntada por su nueva soltería: «Estamos muy bien, muy contentos, porque se recaudó mucho dinero y la verdad que muy bien», respondía haciendo alusión a la gala marbellí, para esquivar con ello la cuestión de su ruptura. Al final no le quedó más remedio que confesarse.

Vanesa Romero reconoce que ahora toca «volver a la rutina», aunque ahora ésta viene marcada por su separación sentimental. Finalmente la actriz ha caído rendida a la evidencia y ha reconocido que lo suyo con Emilio Esteban «no ha podido ser» y que es algo «normal» que las parejas terminen por separarse, aunque su vínculo fuese fuerte y el compromiso estable.

Vanesa Romero y Emilio Esteban han comprendido que su relación amorosa estaba herida de muerte, aunque no haya constancias de la existencia de terceras personas. Ha sido una ruptura progresiva, poco a poco se han ido distanciando y tomando caminos por separado hasta que al final han comprendido que mejor será que caminen solos por la vida, sin hacerse daño, aunque velando por su mutua felicidad como buenos amigos.

Pero no lo es lo único que Vanesa Romero ha aparcado en esta etapa, pues también ha hablado sobre el motivo por el cual no forma parte del elenco de la nueva temporada de ‘La que se avecina’: «Yo no estoy en la temporada, pero ellos están rodando», asegura la actriz, que aún así espera que en un futuro próximo vuelvan a contar con su papel: «Espero que sí, a lo mejor para la siguiente, ya veremos».