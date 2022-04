Cada vez suena con más fuerza el nombre de Stephanie Cayo en España y no solo por su romance frustrado con Maxi Iglesias, el cual acaba de finalizar como así han confirmado los protagonistas. También se está haciendo un hueco en nuestro país por su papel como actriz, pero ahora ha hecho más ruido por subirse a la pasarela de la Barcelona Bridal Fashion Week para ejercer de modelo y lucir las propuestas de moda nupcial de la diseñadora Rosa Clará. Un desfile que se celebra días después de que la intérprete peruana haya roto su relación con Maxi Iglesias, el actor que le había devuelto la ilusión tras su matrimonio fracasado con el empresario estadounidense Chad Campbell, con el que se casó en 2018.

Vídeo: Europa Press

Pese a encontrarse inmersa en el duelo por su ruptura de Maxi Iglesias, Stephanie Cayo no ha tenido reparo en responder a las preguntas más difíciles con una sonrisa. “El amor es omnipresente, omnipresente e infinito hay que tener cuidado de cómo se habla del amor. El amor estará ahí toda la vida, lo que se acaban son las relaciones. Para que las relaciones duren se necesita mucho más que el amor”, ha asegurado la actriz cuando es preguntada sobre el final del amor con el actor español, que ella prefiere explicar como el final de la relación y no de los sentimientos que les han unido estos últimos meses.

Las primeras pistas que ponían en el mismo lugar a Maxi Iglesias y Stephanie Cayo saltaron a los medios en junio de 2021, pero ellos defendían que tan solo eran compañeros de trabajo y que esto había dado paso a una buena amistad. Se resistieron mucho a la hora de dar por ciertos los rumores de romance, pero finalmente sucumbieron a las pruebas y confirmaron que el amor había surgido y ellos se estaban dejando llevar por sus sentimientos. Un viaje a Ibiza e imágenes de su actitud cariñosa no dejaba lugar a dudas y el final del matrimonio de la actriz era entendido como una sentencia a este nuevo amor.

Sin embargo, parece que faltaba algo entre ellos que ha imposibilitado que su romance superase la complicada prueba del amor y tan solo unas semanas después de saberse su ruptura ella ya ha sido relacionada con otro actor de aplaudido físico, Kerem Bürsin, popular en nuestro país por ser el protagonista de la serie turca ‘Love is in the air’. Una nueva relación que Stephanie Cayo prefiere no confirmar y atajar con cierto misterio: “Yo siempre sonrío y mis ojos siempre brillas, porque estoy contenta, una mujer tiene que estar contenta por dentro”, zanjaba. Vea el vídeo para conocer cómo ataja la actriz su ruptura de Maxi Iglesias y los rumores de nueva historia de amor. ¡Dale al play y descubre todos los secretos!