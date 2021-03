Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja, ha dado sus primeras palabras tras conocerse que va a viajar hasta Honduras para participar en ‘Supervivientes’.

Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja, ha sido el último concursante confirmado de ‘Supervivientes’. Aunque ya se llevaba rumoreando un tiempo, ahora se conoce que sí, que tendrá que viajar dentro de unos días a Honduras, donde vivirá una de las experiencias más increíbles de su vida. Será el primer ‘reality’ en el que participe el novio de la sobrina de Isabel Pantoja, que hasta ahora solo se ha atrevido a aparecer en los vídeos y fotos de Instagram de su pareja.

El joven, que no puede estar más emocionado, ha querido ofrecer sus primeras palabras tras conocerse la gran noticia de su participación en ‘Supervivientes’. Y es que no puede estar más emocionado con la aventura que va a iniciar: «Bueno chicos, pues ya saben la noticia, soy el nuevo concursante de ‘Supervivientes’ y nada, solo quería darle las gracias por todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo. No he podido responder a todos», empieza diciendo agradecido.

«Tengo muchas ganas de participar y en breve nos vemos por Honduras, que voy a darlo todo. Gracias a todos por el apoyo, adiós», ha terminado diciendo durante la noche del martes, día en el que se confirmaba su asistencia a su primer ‘reality’. Han sido muchas las personas las que le han escrito para felicitarlo y él ha preferido hacer un vídeo para agradecer todo el cariño.

Omar Sánchez ofrece sus primeras palabras tras conocerse su participación en ‘Supervivientes’

Vídeo: Instagram.

Pero no han sido las únicas palabras que ha dicho el novio de Anabel Pantoja a través de las redes sociales. Y es unas horas antes -coincidiendo con el anuncio de su participación en ‘Sálvame’- su pareja le pedía que dijera unas palabras en sus redes sociales. «Como es superviviente, ya no me echa cuenta. Está contento porque se va tres meses», empieza diciendo la colaboradora de ‘Sálvame’. Omar le contesta: «Estoy leyendo los mensajes, en nada nos vamos. Tengo muchas ganas de vivir la experiencia, tengo ganas de estar allí ya», dice emocionado.

Está deseando vivir la experiencia en Honduras

Omar Sánchez, más conocido como El Negro, se ha convertido en el concursante de ‘Supervivientes’. Sonaban con fuerza los rumores de la participación del canario, quien viajará a Honduras en pocos días. Son contadas las apariciones que ha hecho televisivamente hablando Omar en la pequeña pantalla. De hecho, la mayoría de ellas ha sido para defender a su pareja, Anabel, con quien lleva viviendo desde hace un año en Gran Canaria y que hace unas semanas dejó su puesto de trabajo en ‘Sálvame’.