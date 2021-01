Rocío Carrasco ha demandado a Olga Moreno por abrir una carta que no iba a su nombre. Hablamos con la esposa de Antonio David Flores.

Este miércoles se ha conocido el nuevo frente que acaba de abrir Rocío Carrasco. Aunque en sus últimas apariciones públicas la hija de Rocío Jurado no había querido entrar en polémicas, ahora se acaba de conocer las dos demandas que ha interpuesto. La primera de ellas dirigida a Olga Moreno por haber abierto una carta a nombre de su marido, Antonio David Flores, que supuestamente contenía información de su persona cuando este estaba en ‘GH VIP’. Al parecer, en la misiva se le pedía a Antonio David no pagar su deuda a Rocío Carrasco porque esta tenía otra mayor con la Agencia Tributaria, un escrito que Olga Moreno leyó y por el que ahora se denuncia a la empresaria. Para saber cómo se encuentra tras esta denuncia, SEMANA ha charlado con Olga Moreno y nos ha concedido sus primeras palabras.

Nos confirma que está bien, pero sobre todo «tranquila» ante lo sucedido. Muy amable, Olga una vez más ha demostrado su elegancia ante las guerras en las que se ve envuelta y ha preferido no cargar contra nadie. Consciente de la polémica que ha llegado a su vida al conocerse la demanda de Rocío Carrasco contra ella, Olga Moreno prefiere ver los toros desde la barrera, por lo que se decanta por no opinar sobre esta denuncia en la que también se ha visto envuelta Belén Esteban. Eso sí, en su tono y durante la conversación mantenida con este medio se transmite a la perfección el mensaje que ella quiere transmitir. Los nervios no se han apoderado de ella y, a pesar de estas circunstancias, Olga seguirá con su rutina sin sobresaltos. Cabe destacar que la colaboradora de ‘Sálvame’ también ha sido demandada «por revelación de secretos». La pareja de Fidel denuncia a la colaboradora de ‘Sálvame’ tras haber anunciado en directo los detalles de la deuda de la hija de la Jurado con la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid, que ascenderían a más de un millón de euros.