No han pasado ni 24 horas desde que María del Monte hablara por primera vez en público sobre su sexualidad. A sus 60 años, la cantante ha decidido revelar su homosexualidad en la fiesta del Orgullo de Sevilla, donde ejerció de pregonera. Su discurso no solo supuso su salida del armario: también sirvió para presentar a su pareja, Inmaculada Casal, una periodista que trabaja en Canal Sur y con la que leva 23 años de relación. El revuelo que ha generado su gesto ha sido tal que este viernes ha concedido la primera entrevista después de su inesperada confesión. «Nunca me he liberado en el amor porque nunca he sido prisionera. Nunca me he escondido de nada ni de nadie», ha explicado.

Durante una conversación en directo con Terelu Campos en ‘Sálvame’, la coplera ha contado que el momento que atraviesa en la actualidad la ha ayudado a dar este importante paso: «Te vas haciendo mayor y te ves con más responsabilidades». Cabe recordar que recientemente ha tenido que afrontar las muertes de su madre y las de sus dos hermanos. Este duelo la ha hecho reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante. Y sobre la importancia que tiene ayudar a los demás cuando se es una figura pública. «Voy a seguir luchando por tener mi vida, porque mi intimidad sea mía. La vida te enseña con sus palos y recorridos, y aprendes. Se ven las cosas de otra manera y si puedes ayudar a alguien no hay que dudarlo nunca. Cuando hablo de amor lo digo en el sentido más amplio de la palabra», ha dicho. «Si yo puedo aportar un granito de arena, estoy feliz».

«Si el mundo se moviera por amor giraría de otra manera»

«El no a la guerra, por siempre. Y el sí al amor, que no te que para la menor duda. Si el mundo se moviera por amor giraría de otra manera», añadía. Asimismo, ha explicado que tras hablar públicamente de su condición sexual se ha encontrado con una respuesta abrumadora: «Tenía 8.923 llamadas perdidas». También le han llegado muchísimos mensajes de apoyo: «En primer lugar, muchos miembros de mi familia, que no los necesitaba ni mucho menos. Y los de muchos amigos que se han sentido orgullosos de mí. Sé que siempre han estado ahí y van a seguir estando. Le doy las gracias a Sevilla, al alcalde que me dio la oportunidad de hacer esto, y al amor. Que me estoy haciendo mayor… De los malos momentos se aprende y yo he aprendido a mirar con los ojos de muy adentro».

Sincera, María del Monte ha recordado que vivió un momento muy emotivo al dar el pistoletazo de salida a las fiestas del Orgullo en la capital hispalense. «Lo primero que recibí fue la emoción de algo de lo que estaba muy necesitada, que eran abrazos. Me sentí feliz de ver a la gente emocionada… Para mí ayer fue un momento muy especial. Había familias de todo tipo. Lo único Nunca he sido esclava de mí. He intentado ser una persona segura de sí misma. Pero nunca le diría nada a nadie ni le recomendaría nada a nadie.

No se arrepiente de la decisión que ha tomado. Lleva toda una vida sobre el espectáculo y sabe que cuenta con el cariño de la gente: «Sé que voy a seguir siendo respetada como ha sido hasta ahora. La vida sigue y en cualquier momento se puede ir». Por último, ha destacado que no ha querido entrar en detalles sobre su pareja por respeto a su intimidad: «No le he puesto nombre ni le he puesto apellido, no por ocultismo, sino porque forma parte de su libertad. Y el que lo haga no está siendo respetuoso».