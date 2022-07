Laura Ponte afronta con enorme entereza el contratiempo de salud que la obligará a pasar por quirófano próximamente. Y es que según ha confirmado al diario ‘El Español’, ha perdido la vista de un ojo y necesita un trasplante para poder recuperar la visión. «Me imagino que recuperaré la visión. Estoy en súper buenas manos. Me han operado ya y estoy esperando a que se me haga un trasplante», explicó la que fuera nuera de la Infanta Pilar de Borbón tras ser intervenida por primera vez tras serle hallado un agujero de la córnea-

En estos momentos, la ex de Beltrán Gómez Acebo dice que se encuentra bien y a la espera de que llegue el momento de someterse a un trasplante de córnea en el Hospital Universitario La Paz (Madrid). Ella misma ha querido tranquilizar a todos asegurando que está en manos de excelentes médicos: «Primero hubo una operación para salvar el agujero que se me hizo en la córnea, luego el trasplante, que es lo que estoy esperando. Y si todo va bien, que ojalá, recuperaré la visión… El ojo tiene que enfriarse, ver que todo lo que han hecho de urgencias está bien, pero estoy en las mejores manos».

Muy positiva, y sin perder el ánimo en ningún momento, Laura Ponte asegura que vive «al día». Confía plenamente en el trabajo de los especialistas. Estos le han aconsejado unas gafas especiales para poder conducir. La gallega no está preocupada en exceso por su dolencia: cree que hay cosas peores. «No es nada grave. Con lo trágicas que son otras noticias, lo mío es nada. Hay que cuidarse», dice.

A sus 48 años, Laura Ponte se toma este revés con mucha tranquilidad: «No es ninguna broma no ver de un ojo, pero bueno, dentro de lo que cabe hay cosas mucho peores, la verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila, que me viene muy bien», ha contado al citado diario.

Laura Ponte solo tiene un 20% de la visión en su ojo izquierdo

Lo cierto es que lleva años haciendo frente a problemas de visión. «Soy tuerta. Tuve un herpes muy grave que se complicó y ahora solo tengo un 20 por ciento de visión en el ojo izquierdo. He pensado en el trasplante pero estoy esperando a que haya más avances médicos», ha declarado. «Es por eso que siempre lloro cuando me hacen fotos con flash. Como también moqueo, la gente se cree que soy drogadicta. ¿Qué voy a hacer si tengo ojeras porque duermo poco, los dientes rotos porque soy bruxista, no sonrío porque llevo aparato y soy tuerta?», ha comentado. A la espera del trasplante, Ponte acude a revisiones periódicas para asegurar que su recuperación va bien. Lo más importante para ella ahora no es la estética, sino la salud: «A mí me da igual, de verdad, tener un ojo blanquito y cosidito”.