Laura Matamoros ha vivido un 27 de diciembre de lo más especial. El mismo día que su padre, Kiko Matamoros, celebraba su cumpleaños, nacía su segundo hijo, Benjamín, fruto de su relación con Benji Aparicio. La ‘influencer’ ha estado desaparecida de las redes sociales, pero durante la mañana de este martes ha reaparecido para hablar de cómo vivió el parto y cómo se encuentran ella y su bebé.

«Ahora que estoy un poco más tranquila, más relajada, ya hecha a mi bebé… Es precioso no, lo siguiente, es igual que Mati. Es un poco más morenito. Lo de los genes es una cosa… No sabía que se podían llegar a parecer tanto», ha empezado diciendo desde la cama del hospital en el que aún se encuentra ingresada.

La joven ha querido desvelar cómo vivió el momento del parto: «Ha sido un parto súper bueno. Gracias a Dios he contado con uno de los mejores equipos. Ha sido muy bonito todo desde principio a fin. Ha sido muy bonito, ha sido alucinante. Me atrevo a decir que me encantaría tener hijos todos los años, pero no, no os asustéis que eso no va a pasar», ha bromeado Laura.

Laura Matamoros reaparece en las redes sociales tras dar a luz

Ha sido la primera noche de Laura Matamoros junto a su bebé y asegura que ha ido muy bien. La ‘influencer’ no está al 100% todavía porque ha pasado algunos dolores, pero está bien: «He pasado una noche fenomenal, con un dolor, pero muy normal y más siendo mi segundo bebé. Estoy como si nada», reconoce feliz y agradecida.

Por ahora Laura ha optado por no compartir ninguna instantánea de su pequeño. Aunque ha compartido vídeos desde la habitación en la que se encuentra con Benjamín, por ahora solo quiere disfrutar del bebé sin presentarlo en las redes. El que sí se atrevió a compartir la primera foto del pequeño es su hermano, Diego Matamoros, que dio la enhorabuena a los padre con esta instantánea.

Diego Matamoros ha presentado a su nuevo sobrino en redes

El que estaba muy emocionado también por la llegada de Benjamín es Kiko Matamoros, que se enteró de que su nieto había nacido en el plató de ‘Sálvame’. Ha salido del plató para colgar la llamada que le estaba haciendo su hija Laura nada más dar a luz, ya que como él mismo confesó, ni si quiera habían pesado todavía al bebé. Fue el propio Kiko quien nos ha dado los detalles del parto de Laura Matamoros: «He hablado con mi hija, he visto a mi nieto, que es igual que su hermano, y estoy feliz. Se llama Benjamín como el padre. Estoy muy feliz. Ha sido un regalazo, yo quería que naciera el mismo día que yo», explicó emocionado.

Justo el día después de dar a luz a su segundo hijo, Laura Matamoros ha recibido otra gran noticia. Y es que ha llegado ya al millón de seguidores en Instagram, lo que la llena de alegría. Aunque está centrada en disfrutar de su bebé, habrá recibido muchos mensajes por parte de sus seguidores más atentos para que no se olvidara de mirar el contador de seguidores. Se puede ver que en las últimas horas, Laura ha conseguido uno de los objetivos más soñados de todo ‘influencer’.