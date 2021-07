Primeras palabras de José El Francés tras ser absuelto de un delito de malos tratos

Este lunes corría como la pólvora la detención de José El Francés. El artista había sido acusado de violencia de género tras mantener una fuerte discusión con una mujer que él ha aclarado que no era su pareja. Ha sido tras estar un día en los calabozos cuando el cantante de ‘Fuera de mí’ ha contado cómo ha vivido las últimas horas: «Señores he pasado una mala noche, he pasado un día entero en el calabozo y no me lo esperaba». Aunque, en un principio, se apuntaba a su expareja como la denunciante, el andaluz ha aclarado que no es así, sino una amiga. «Quiero dejar caro que Chonchi no tienen nada que ver, es una bella persona, está con su gira y yo estoy con un nuevo disco que estamos haciendo, lo que yo sé hacer es cantar» a lo que ha añadido: «Chonchi, no es maltratada, ella es la mujer que más quiero en este mundo«.

Estas declaraciones las daba nada más ser absuelto. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella ha celebrado un juicio rápido y José El Francés ha resultado absuelto y sin cargos. De hecho, la jueza ha dictado «in voce» sentencia absolutoria firme por ese delito ya que no existía acusación ni particular ni tampoco del ministerio público. Dolido por haber estado en boca de todos por un asunto tan delicado, José El Francés ha pedido que se limpie su nombre después del escándalo. A la salida le esperaba su familia y algunos amigos, quienes han querido mostrarle su apoyo al ser absuelto de un delito que él desmentía de forma tajante.