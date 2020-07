Siete años después todo ha llegado a su fin. La guerra judicial que existía entre Sergio Ramos y Fran Rivera ya tiene resolución después de que ambos se enfrentaran por la gestión del Mercado Lonja del Barranco, la cual, por cierto, seguirá en manos de la asociación de empresas que el diestro posee junto a otros socios. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso que la sociedad del futbolista interpuso en el año 2012 al estar en contra de la adjudicación del mercado gourmet situado en las Naves del Barranco, en Sevilla, a esta unión de empresas en la que figura Francisco Rivera.

Este mercado estaba ubicado en un edificio muy céntrico, muy cerca del famoso puente de Isabel II en la capital hispalense, una situación por la que el Ayuntamiento de Sevilla sacó a concurso público una concesión para crear un espacio gourmet que, a día de hoy, sigue existiendo. Entre las empresas que se presentaron estaba ‘Lonja del Barranco‘ en la que participa Fran y el locutor de radio, Carlos Herrera, y ‘Mercado de San Pedro‘, sociedad de Sergio Ramos. Poco tiempo después el Ayuntamiento se decantó por la empresa de Francisco Rivera, una decisión que la sociedad de Ramos quiso pugnar. ¿El motivo para hacerlo? Según él y sus socios. la propuesta presentada por el matador de toros no cumplía con los requisitos exigidos en solvencia, tampoco había acreditado estar al día en pagos a la Seguridad Social y a Hacienda y, por estas y otras razones, no podía optar al puesto.

«El Tribunal Supremo ha dicho que Sergio Ramos está capacitado para pedir una revisión. Los socios aceptaron que habían perdido, pero él pidió una impugnación personalmente y el Supremo ha dicho que él está capacitado para pedirla, pero nada más», explicó Rivera. No obstante, puntualizó que la batalla no era contra él y sus socios, sino contra el Ayuntamiento. Ocasión que aprovechó para explicar que el mercado marchaba a la perfección y que todo apunta a que continuarán gestionándolo hasta el año 2038, pues la concesión está fijada hasta esa fecha.

La licencia municipal durará varias décadas y tiene un canon de 230.000 euros anuales, lo cual no les preocupa, ya que las cifras que obtienen son muy positivas al ser una cita gastronómica que muchos turistas y sevillanos realizan en la ciudad andaluza. Fue en el año 2017 cuando Carlos Herrera abandonó esta sociedad que actualmente cuenta como mayor accionista con Fran Rivera.

Después de que se haya rechazado el recurso de la empresa de Ramos y que incluso se le haya condenado a pagar unas costas de 1000 euros, Francisco Rivera ha concedido sus primeras palabras sobre este asunto que tantas veces ha copado titulares. «La verdad que estamos muy contentos. Un juicio de tantos años, pero la sinrazón no tenía sentido y estamos satisfechos, aunque nosotros teníamos la conciencia tranquila de que había sido un concurso justo. Hubo un concurso para acceder a la gestión del Mercado del Barranco y nos presentamos dos grupos, el mío y el de Sergio Ramos. Cuando ganamos ellos no estuvieron de acuerdo y decían que no era justo e impugnaron el concurso. Veían cosas raras donde no existían. Entonces, impugnaron y ese lo perdieron, impugnaron, perdieron, recurrieron y ya el Supremo de Andalucía ha dictaminado que no tiene ningún sentido y ha visto que todo está en orden», ha dicho a los micrófonos de ‘¡Hola!’.