Primeras palabras de Estela Grande tras divorciarse de Diego Matamoros

En el mes de mayo Estela Grande desveló que todavía no estaba divorciada oficialmente de Diego Matamoros. Aunque los dos hacían su vida por separado, no habían firmado todavía los papeles, lo que sorprendió mucho a sus seguidores. 13 meses después de poner punto y final a su matrimonio, por fin, el proceso ha terminado y los dos pueden cerrar una etapa que, sin querer, llevaba tiempo coleando. Mientras Diego le dedicó unas preciosas palabras a su ex mediante las que se despidió de ella públicamente, Estela permaneció en silencio. Horas después de que se hiciera público su nuevo estado, la modelo acudió a un concierto junto a sus padres y allí no pudo evitar ser preguntada sobre este asunto que tanta atención ha acaparado.

Sin contar tantos detalles como su expareja, Estela insiste en que también le desea mejor al hombre con el que creía que pasaría toda la vida. La estabilidad de su relación llegó a su fin cuando ella entró en ‘GH VIP’ debido a la altísima complicidad que tuvo con Kiko Jiménez, un romance que nunca se produjo, pero cuya tensión era más que evidente. Al menos así opinaban muchos espectadores del reality. Estela y Diego se dieron el ‘sí, quiero’ en el año 2018, sin embargo, solo dos años después confirmaron su ruptura. El pasado año, concretamente en el mes de junio, la modelo anunció que comenzaba los trámites de separación, ya que Diego había iniciado una relación sentimental con Carla Barber. Ahora él está soltero de nuevo y ella ha afirmado que está feliz con el futbolista, Juanito Iglesias, tal y como desveló en exclusiva SEMANA.

Aunque Diego ha comentado que el día de su boda con Estela fue uno de los más felices de su vida, lo cierto es que no se espera que se den una nueva oportunidad. La propia Estela ha aclarado que una reconciliación entre ellos no es posible y es que los caminos de ambos se separaron hace ya mucho tiempo. Ella mantiene que su actividad profesional está lejos de la televisión y que tan solo se centrará en las redes sociales y en su vida como modelo. Diego, por su parte, continúa explotando su presente como influencer y, además, con sus estudios como decorador, un curso que, por cierto, le regaló su ex, Carla Barber.

Pero ¿cómo fue la despedida de Diego que tanto ha dado que hablar en las últimas horas? «Hoy quiero despedirme como es debido de la persona con la que me casé y hoy me he divorciado», comenzó diciendo junto a una fotografía en la que ambos se juraron amor eterno. A pesar de que se enfrentaron tras la salida de Estela de ‘GH VIP’, ahora vuelve a reinar la paz entre ellos. Ambos se quedan con lo bonito de su relación, prueba de ello, que el propio Diego haya dejado de lado las rencillas que tuvieron en el pasado y ahora tan solo piense en el futuro. «Me quedo con los mejores momentos vividos, los malos para reírse de ellos, saber que la amistad está por encima de todo y que al final lo importante es lo que te he dicho hoy», continuó en otra imagen en la que los dos derrochan complicidad. Los dos son conscientes de que vivir con rencor o anclados en el pasado no les servirá de nada y, por ello, se alegran de todo lo bueno que consiga el otro. «Me alegro de que hayas podido encontrar la felicidad, cuida ese estado, sigue trabajando en ti como estás haciendo, sigue creciendo como persona, lucha por tus sueños», dijo Diego.