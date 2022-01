Aunque Carlota Corredera se sentía segura esta semana al estar alejada de las polémicas que se viven y debaten en el plató de ‘Sálvame’, su nombre salió a colación en plena bronca entre Belén Esteban y Paz Padilla. Una mención que ponía el foco de atención en su situación sentimental, después de que la presentadora gaditana dejase caer que hay rumores de divorcio sonando con fuerza entre su compañera de programa y su marido, el cámara Carlos de la Maza, después de diez años de relación.

Paz Padilla trataba de defenderse de las acusaciones de estar posicionada en contra de las vacunas del covid, como así ha entendido también la de Paracuellos. Para dejar claro que se escuchan muchas tonterías por las redes sociales y que no a todas hay que darle minutos de gloria, puso como ejemplo lo que está sucediendo con Carlota Corredera, dándole importancia a un rumor que no había trascendido a los medios al carecer de pruebas y base argumental: “A mí me tachan de muchas cosas. Igual que, por ejemplo, ahora dicen que si Carlota se está divorciando, que si el otro no sé qué, o sea, que estamos expuestos”. Ahora, una semana después, la protagonista ha tomado la palabra para hacer frente a las especulaciones de crisis en su matrimonio.

Carlota Corredera se ha pronunciado sobre esta nueva polémica que le enfrenta a Paz Padilla por colocarle en la picota informativa por algo tan delicado como una supuesta crisis matrimonial. Lo hizo con humor y dejando claro que poco o nada le importa lo que se diga sobre ella, cuando es feliz y sabe lo que le aguarda en casa. En un momento del programa, Josep Ferre, imitador oficial de ‘Sálvame’ en la piel de Julián Muñoz ese día, le dijo a la presentadora: “Gitana, gallega, ¿tú me quieres?”. Carlota supo salir muy bien del paso, alejándose de su colaborador al ver que se le acercaba: “Distancia, distancia, ¡que estoy casada y muy bien casada!”.

Una divertida forma de dejar a un lado los rumores, como así se desprende también a través de las fotos a las que ha tenido acceso la revista SEMANA y en la que se demuestra que su matrimonio sigue adelante felizmente y sin problemas a la vista. Unas fotos que puedes ver en el nuevo número que ya puedes encontrar en tu kiosco más cercano o descargando la versión online AQUÍ.

Te interesará saber...