Antonio David Flores y Marta Riesco están juntos. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ negó tras la separación del malagueño y Olga Moreno que ella tuviera algo que ver, sin embargo, ahora reconoce que han iniciado una historia de amor. Están felices y viven juntos en Madrid, eso sí, no han entrado en más detalles. La periodista admitía su romance a través de su compañero, Antonio Rossi, por lo que ahora se buscaba la reacción de él. Ha sido horas después cuando el ex guardia civil ha sido visto entrando en su garaje y poco más tarde cuando ha concedido sus primeras declaraciones. “Hace ya tres meses que anuncié mi separación”, ha dicho de forma tajante.

Vídeo: Europa Press

No ha querido dar más datos ni pronunciarse acerca de qué siente por Marta, pero ha dejado claro que su ruptura se produjo hace un trimestre. ‘La Razón’ ha conseguido hablar con él sobre este asunto, aunque apenas se ha querido pronunciar. Se quiere mostrar cauto y no dar pistas, quizás con el objetivo de proteger a su familia. El tsunami era un hecho y quizás por ello, Olga Moreno haya tomado la decisión cerrar su tienda hasta el próximo lunes 17. Se tomará un descanso y podrá recuperarse de la polémica generada estos días, una decisión que ha comunicado a través de un cartel en su puerta. La hispalense mantiene que clausurarán durante unos días el negocio por enfermedad, pero ya hay fecha de vuelta.

Olga Moreno ya ha pasado página

Para Olga esta noticia ha supuesto un fuerte golpe, de hecho, ya ha confirmado que pasa página respecto a su pasado. Casi presagiando lo que estaba a punto de suceder, la empresaria este martes escribía en sus redes sociales un enigmático texto que ahora cobra un especial sentido. «La vida es un libro. Hay capítulos tristes, felices, aburridos y llenos de emoción… Pero si nunca pasas de página, nunca sabes qué te deparará el siguiente capítulo”, dijo Olga en su perfil de Instagram. 75 días después de que se confirmara su ruptura, se ha sabido que Antonio David ha rehecho su vida con una mujer con la que en su día se relacionó. «No niega la evidencia. Él está separado y ella está soltera», comentaba Antonio Rossi este miércoles tras haber hablado largo y tendido con ella.

En SEMANA te hemos mostrado todos los rincones de la casa en la que viven Marta Riesco y Antonio David Flores, una vivienda a la que ella se independizó hace meses. Si bien no ha posado junto a él en ninguna imagen, lo cierto es que la joven no ha querido negar que lo suyo va viento en popa. En noviembre se dispararon los rumores sobre un romance entre ellos, no obstante, los dos negaron la mayor y tan solo hablaron de amistad. Ahora varias visitas a la casa de la periodista vienen a confirmar las voces que entonces sonaban: están juntos y felices. «Estoy enamorada», le ha revelado Marta Riesco a Antonio Montero.