Primeras imágenes de Rocío Carrasco tras confirmarse que Olga Moreno le responderá en televisión

Olga Moreno llevaba tres meses en la aventura selvática de ‘Supervivientes’, por lo que lo visto en todos los capítulos de la docuserie de Rociito eran para ella una incógnita. Han sido muchas las acusaciones contra ella y la malagueña responderá a todas y cada una en un especial de Telecinco este miércoles a las 10 de la noche ‘Ahora Oa’, como así la llama su círculo más cercano. Un auténtico bombazo en el que tratará de defenderse y en el que, muy probablemente, intentará proteger a cada uno de sus seres queridos que se han visto perjudicados. Hay muchas miradas puestas en este espacio, pero ¿cómo se ha tomado Rocío Carrasco que haya contra respuesta por parte de la ganadora del reality? En estas imágenes se puede ver su reacción cuando se le pregunta por ello, así como los vítores cuando sale del teatro catalán donde acudió para ver a Jorge Javier Vázquez en su obra.

Acudió junto a Fidel Albiac y sus suegros a ver ‘Desmontando a Séneca’, la obra que aleja a Jorge Javier de la televisión durante un tiempo y gracias a la que pudo celebrar su 51 cumpleaños sobre los escenarios. Fue este domingo cuando se subió a las tablas del teatro Tívoli, una cita en la que contó con Rocíito y algunos familiares en el público, lo que demostró que cuenta con su apoyo. Ambos están encantados de trabajar juntos en televisión y de ser compañeros en ‘Sálvame’, por lo que no ha extrañado que Rociito y Fidel viajaran a la ciudad condal para disfrutar de este plan de ocio. Parecía que era una escapada romántica, pero lo cierto es que también han tenido tiempo para ver amigos y personas anónimas que le gritan su cariño en plena calle. Agradecida por todas las palabras bonitas que tras la docuserie le grita la audiencia, Rocío Carrasco procura no dar demasiados titulares cuando no está en plató y aprovecha para responder en los minutos previos a su sección.

Vídeo: Europa Press

Son muchos los asuntos que la enfrentan a Olga Moreno, quien se convirtió por sorpresa en ganadora de ‘Supervivientes’ frente a Gianmarco. La esposa de Antonio David Flores celebró la victoria junto a Rocío Flores, su hermano David y parte de su familia tanto en directo como una vez terminó el programa, una final que no conquistó a los amigos de Rociito. Decepcionados con la decisión del público que ha votado, hay quien tiene claro que ha sido injusto, al igual que otros que consideran que, por fin, se ha valorado su supervivencia. Y es que como en todo hay opiniones para todos los gustos.