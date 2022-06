Nos encontramos en plena cuenta atrás para que comience la segunda entrega de Rocío Carrasco: ‘En el nombre de Rocío’. La segunda entrega del documental de la hija de Rocío Jurado se emitirá a través de ‘Mitele PLUS’, la plataforma de pago de Telecinco, el próximo 17 de junio. El día del estreno se ofrecerá a los suscriptores los capítulos 0 y 1 de la docuserie. Más tarde, aunque no se sabe aún la fecha exacta, la cadena emitirá estos mismos episodios. Pero, ¿de qué hablará la madrileña en la esperada entrega de su vida por fascículos? «Está todo aquí”, dice Carrasco en el vídeo de adelanto que se ha emitido en ‘Sálvame’

El escenario en el que se ha grabado esta segunda parte de la docuserie es «un templo inmenso construido con los 18 contenedores que guardaban los objetos personales y la documentación de ‘la más grande», según señala la web de la cadena.

Las imágenes del avance muestran a una Rocío decidida y fuerte ante inmensas paredes vacías. El punto de partida de la historia es el 1 de junio de 2006, cuando muere Rocío Jurado y deja un vacío enorme entre sus seres queridos y una herencia que acabará enfrentando a sus familiares. Lo que pasó tras la lectura del testamento provocó que Carrasco revisara todas las relaciones familiares, desde el principio. Y es que el reparto de la herencia marcó un cisma en la familia que dura hasta nuestros días. La grieta entre Rocío Carrasco y los Mohedano es cada día más profunda.

A lo largo de todo el relato, que se producirá en distintas entregas, la audiencia podrá comprobar que Rocío Jurado es el hilo conductor de toda la historia. Rocío Carrasco cumple así su deseo de homenajear y honrar la figura de su madre. Ha logrado hacerlo a través de más de 100 de horas de grabación, una veintena de testimonios de familiares, amigos y periodistas y multitud de cajas con documentación inédita. «Se compone el mayor ejercicio biográfico de la cantante hasta la fecha, haciendo aún más grande su leyenda como artista y como mujer», destaca la web de Telecinco.

Al ver el vídeo con el avance de la docuserie, Carmen Borrego, amiga de Carrasco, ha revelado que «realidad y verdad ha habido pocas» y que la hija de la chipionera revelará por qué «no tiene relación» con sus familiares: «Vamos a ver por qué esa relación no ha seguido. Puedes tener un problema con un familiar, pero cuando es por todos es por algo importante», destaca la malagueña. «Siempre he tenido claro que Rocío Carrasco no va a contar nada que afecte de manera fea a la intimidad de su madre».