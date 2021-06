Kiko Matamoros se ha sometido a dos nuevas operaciones estéticas, recuperación que le ha impedido despedirse de Mila Ximénez como hubiera querido.

El universo ‘Sálvame’ sufrió este miércoles una grandísima pérdida. Los colaboradores del programa vespertino se mostraban desolados tras la muerte de Mila Ximénez, sin embargo, no todos pudieron despedirse de ella como les hubiera gustado. Uno de ellos ha sido Kiko Matamoros, quien debido a las dos intervenciones estéticas que se ha realizado, le ha sido imposible acudir al tanatorio. En SEMANA te mostramos en exclusiva al tertuliano abandonando la clínica donde se sometió a una marcación abdominal y un retoque en sus ojos que, según se puede apreciar en las imágenes, podría deberse a una blefaroplastia. A pesar de que Kiko Matamoros trató de cubrirse su rostro para que no pudieran fotografiarle, en el vídeo se pueden ver unos apósitos en sus ojos que cubren una operación previa. A su lado una vez más estuvo Marta López, su apoyo más fiel y quien le acompaña en cada una de sus decisiones.

Tenía ciertas dificultades para andar y parecía dolorido, pero eso no quita que Kiko Matamoros quisiera mandar un beso al cielo ahora que su amiga e integrante del famoso ‘eje del mal’ ya no estaba. Utilizó sus redes sociales para escribirle una escueta, pero emotiva carta con la que dejó claro todo el cariño que sentía hacia ella. «Adiós Mila. Gracias por tu cariño, tu complicidad y por tantas sonrisas robadas. Te echaré tanto de menos como te echaba en nuestros peores momentos; aunque una mirada nos bastara para saber lo mucho que nos queríamos», escribió completamente roto. Aunque quería desplazarse para dar un abrazo a la familia y apoyar a sus compañeros, no le fue posible debido a estar todavía convaleciente.

Si bien Kiko no ha aclarado todavía qué se ha hecho exactamente en las horas que estuvo dentro de la clínica estética, todo apunta a que la cirugía de sus ojos tiene como objetivo corregir el exceso de piel en los párpados. Tiene rápida recuperación y, además, podía descansar en su vivienda, ya que no requiere de hospitalización. Aunque él desea estar al pie del cañón muy pronto, todavía tiene que esperar para volver a plató, pues está dolorido. Debe hacer las cosas bien y esperar a que todo esté en orden para volver al trabajo, eso sí, desde su vivienda ha tratado de estar muy pendiente de todo lo sucedido tras la muerte de Mila. Su amistad no siempre había pasado por buenos momentos, pero al final siempre quedó entre ellos un enorme cariño con el que Kiko se quedará pase lo que pase.

No hizo declaraciones sobre el golpe que había sufrido la familia de ‘Sálvame’ con la muerte de Mila. Kiko está muy triste después de perder a alguien tan especial para todos y para ellos será difícil recomponer ese vacío, eso sí, se esforzarán durante estos días por rendirle el homenaje que Mila Ximénez se merecía.