Kiko Matamoros ya está en España. El colaborador de ‘Sálvame’ se ha convertido en el último expulsado de ‘Supervivientes’ después de más de 70 días concursando. Estaba deseando volver a casa para poder disfrutar de su mujer, Marta López, y sus hijos, a los que ha echado mucho menos. Hace apenas unas horas llegaba al aeropuerto Barajas de Madrid después de un largo viaje en avión.

El colaborador de televisión llega a Madrid tras su expulsión

Vídeo: Europa Press.

Nada más salir de la zona de recogida de equipaje, Kiko Matamoros se encontraba con la prensa. Sin embargo, parte del equipo del programa, entre los que se encontraba el redactor que siempre le acompaña, se ha preocupado por aislarlo de todo para evitar que escuche ciertas noticias. No hay que olvidar que durante su concurso ha estado totalmente desconectado de la actualidad. Le ha puesto primero unos cascos con música y luego otros para asegurarse que no escuche nada.

Kiko no ha querido decir nada y se ha dejado ver con rostro serio. Parecía estar cansado de tantas horas de vuelo y mostró mucha dificultad a la hora de caminar. Ahora quedan unas horas de compromiso con ‘Supervivientes’, ya que será entrevistado en la próxima gala del programa.

La petición de Kiko Matamoros a Marta López

«Un abrazo enorme para todos. Muchísima suerte», decía al saber que debía regresar a casa. Kiko Matamoros no olvidó en su discurso dirigiéndose a su novia, Marta López Álamo: «Marta, quiero para el día que llegue seis flanes con nata, seis tartas de chocolate, seis ensaladillas con pan y luego, unos manolitos de chocolate de pistacho en caja de 16. Y 20 churros de San Ginés con chocolate, si es posible, para desayunar. Que te quiero mucho». A continuación dedicaba unas bonitas palabras a Ignacio de Borbón: «Nacho, me llevo a un amigo y lo siento así. cuando tengas 30 años y yo 75 me gustaría verte en mi casa y charlaremos. Y me contarás a dónde has llegado, que seguro que llegarás muy alto».