Primeras imágenes de Irene Rosales tras los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Kiko Rivera

Irene Rosales y Kiko Rivera vuelven al foco de la noticia. Cuando el dj ha vuelto al trabajo, los rumores de una supuesta infidelidad han vuelto a sonar. Esto ha llevado en pensar en la sevillana, que ya le dio hace unos meses un ultimátum a su pareja. Sin embargo, parece que nada más lejos de la realidad. Y es que la que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ ha reaparecido este miércoles, momento en el que no ha dudado en desmentir estos rumores y explicar los motivos de su desaparición.

«Estoy bien, no sé por qué se han inventado todas esas cosas. De verdad… pero que estamos bien», dice entre risas sin entender por qué se han dicho todas las cosas que se han dicho sobre la posible crisis entre ella y su marido. «Al tema de las infidelidades no le voy a dar importancia porque no me importa absolutamente nada», ha dicho rotunda, dejando claro que no hace caso a estos rumores.

Aunque no le importe en un principio, a Irene Rosales hay algo que sí que le molesta: «Por lo único que me puede llegar a molestar es porque siempre es con el mismo tema. Sobre todo también con el tema de las adicciones, que es con la única persona con la que hacen un machaque psicológico, que si vuelve a caer, que si no… Ya está. Él ya habló el problema que tiene y no creo que haya que estar todo el rato refrescándoselo cada dos por tres».

Le molesta que siempre le estén hablando del mismo tema

Lleva días escuchando muchas informaciones sobre el motivo que le lleva a no acudir a los bolos de Kiko Rivera. «Como sabéis, mi situación ha cambiado. Antes podía acompañarlo más, ahora no puedo acompañarlo tanto, porque no tengo con quién dejar a mis hijas. Antes tenía la ayuda de mi madre, la de mis hermanas… Una hermana mía acaba de tener un bebé y ya es un poco más complicado e imposible. Me hubiese gustado ir pero también sabía que iba a haber mucha gente. Me podría haber llevado a las niñas, pero pensé que lo mejor era quedarse en casa y preparar las cosas del cole de las niñas».

El hecho de que tenga que quedarse en casa con sus hijas ha hecho que no pueda estar en la despedida de soltera de Anabel Pantoja: «Hombre, me dio mucha pena perdérmela. A quién no le gustaría una despedida, una fiesta y pasarlo bien. A la boda vamos a ir, todos, Kiko y las niñas», ha declarado entre risas.

La explicación sobre su desaparición en redes sociales

La colaboradora de televisión ha estado muy ausente durante estos días, algo que ha llamado todavía más la atención. Es la propia Irene quien lo ha querido aclarar a través de su perfil de Instagram. Hace unas horas compartía un Stories aclarando el motivo de su ‘desaparición’. «Buenas familia. Sois muchos los que me estáis escribiendo y muchos los medios que estáis hablando de mi «desaparición» en las redes y demás. Todo va de maravillas, pero este año mis dos princesas han necesitado más atención a la hora de ir al cole, ya que ha sido un cambio importante«, empezaba diciendo.

Y añadía: «Carlota pasa a infanta y Ana a primaria. He estado más liada a la hora de preparar la vuelta al cole y los nuevos horarios. Así que no alarmaros que no hay nada de que preocuparse. Nada más tenga un poco más de tiempo, vuelvo a daros el coñazo», ha sentenciado la colaboradora de ‘Viva la vida’ en su perfil. Una información que intenta alejar y callar cualquier rumor de crisis en su matrimonio con Kiko Rivera, a pesar de que estos días se habla incluso de una posible infidelidad.