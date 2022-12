En el nuevo número de SEMANA, que ya está disponible a la venta en tu librería o supermercado más cercano, Tamara Falcó aclara en qué punto está su relación con Hugo Arévalo. Asegura que «es estupendo, pero es pronto para hablar de nada». Sin embargo, no descarta que se estén conociendo. Unas palabras que no habrán hecho ni pizca de gracia a su ex, Íñigo Onieva.