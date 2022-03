Ya es más que oficial. Desirée Cordero está enamorada y feliz al lado de un hombre que, además de poderosamente atractivo, tiene un nombre imposible de olvidar. Se trata de Atila Escolano Sánchez, un modelo que fue finalista de Mister Internacional España 2021. La miss, que anunció el pasado 11 de enero su ruptura con Mario Casas, ha encontrado de nuevo la ilusión en los brazos de un andaluz que no solo tiene el mismo nombre que el rey de los hunos: además es un portento de la música.

El nuevo amor de Cordero trabaja como modelo. También se dedica profesionalmente a la música. Nacido en Granada en 1983, es guitarrista flamenco, licenciado en Musicología, tiene un máster en Producción Musical y es fundador de la banda Baraka. Un bagaje muy interesante para el hombre que no se separa de ella. Este jueves se han dejado ver por primera vez juntos en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022. Allí han posado sonrientes, relajados e incluso combinados. Los dos, ataviados de negro, han lucido sendos ‘looks’ urbanos, cabellos bajo control a golpe de gomina y cuerpos que quitan el hipo. No hay más que verlos para comprobar que hacen una pareja de escándalo. Y a guapos no les gana nadie.

El idilio entre Desirée Cordero y Mario Casas, destapado en exclusiva por SEMANA el pasado verano, ha durado menos que un merengue en la puerta de un colegio: apenas unos meses. Cuando empezaron a salir juntos lo hicieron con ímpetu, llenos de ganas por estar el uno al lado del otro. Pero a medida que pasaba el tiempo, se fueron distanciando cada vez a más… hasta que decidieron tomar rumbos distintos. Hasta ahora ninguno de ellos ha contado los motivos de su separación, pero todo parece indicar que el affaire, simplemente, no funcionó.

El destino ha querido que, muy poco después de romper con el protagonista de películas como ‘Contratiempo’ o ‘Palmeras en la nieve’ se cruzara con Atila Escolano, al que Cordero llama «mi príncipe». Este andaluz, al que ya siguen más de 19.000 ‘followers’ -ha ganado 5.000 fans desde que se destapó su relación con Desirée- se presentó al concurso Mister Internacional España después de que personas de su entorno lo animaran a apuntarse en el certamen. «Quedé finalista en el certamen, pero estoy muy contento. Me convencieron para presentarme, que yo soy muy tímido, y ha salido muy bien, la verdad», ha contado al diario ‘Ideal’. Se ve que tras quedar el segundo hombre más guapo de España la fortuna no ha dejado de sonreírle. Tras su éxito en el certamen, también ha tenido suerte en el amor al lado de la que fuera Miss España en 2014.

Te interesará saber...