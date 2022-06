Desde el 25 de abril la audiencia no ha vuelto a ver a Belén Esteban con un pie en un suelo. Hasta ahora. Diez semanas después de su fractura de tibia y peroné y de pasar por quirófano, la colaboradora de televisión ha compartido un vídeo en el que muestra sus avances. Por fin, vuelve a andar, un logro que ha conseguido con un esfuerzo ímprobo por su parte y con la ayuda de expertos. Aunque la fecha de su regreso todavía está en el aire, lo que nadie duda es que Belén Esteban vuelve a estar positiva y con ganas de comerse el mundo. «Después de 63 días este es mi día de hoy con mi fisio Vicky. De lunes a viernes trabajando duro para volver a mi vida», escribe Belén Esteban.

Vídeo: Redes sociales

La tertuliana ha compartido desde el hospital en el que se trata su recuperación, un vídeo en el que aparece junto a su rehabilitadora, una pieza fundamental en este camino que comenzó hace dos meses. Ataviada de un look deportivo con una camiseta que dice «juntos somos más fuertes» y un pantalón corto con el que está más cómoda, Belén Esteban ha compartido su publicación más esperada. Eso sí, sin declaraciones, pero con una canción que resume a la perfección lo que suponen estos pasos para ella: ‘We are the champions’ de Queen, letra con la que grita al mundo que está orgullosa de cada paso que está dando desde su caída.

Foto: InstagramSus publicaciones se han reducido al máximo desde su accidentada caída en ‘Sálvame’. Si bien en stories sí que se ha mostrado activa, en sus posts solo ha roto su silencio para contar novedades muy señaladas. De hecho, a mediados de mayo, explicó que el 25 de abril