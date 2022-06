En junio de 2021, Amelia Bono y Manuel Martos sorprendían a todos al emitir un comunicado conjunto en el que confirmaban su separación tras 13 años de casados. A punto de cumplirse un año, han tomado la decisión de darse una segunda oportunidad. Este domingo, 26 de junio, se han dejado ver juntos por primera vez tras su reconciliación y acompañados por su hijo pequeño.

Amelia Bono y Manuel Martos están la mar de felices tras haberse dado una segunda oportunidad a punto de cumplirse un año de la emisión del comunicado en el que anunciaban el cese de su matrimonio. Este domingo los hemos podido ver juntos con uno de sus hijos haciendo algunos recados y paseando por las calles de Madrid. En las imágenes, podemos ver al hijo de Raphael y a la hija de José Bono muy cómplices y paseando los tres de la mano. La empresaria apostaba por un total white look compuesto por una blusa con bordados, unos sencillos vaqueros y unas sandalias negras. Un outfit perfecto para paliar las altas temperaturas de la capital. Tanto Amelia como Manuel desprendían felicidad por los cuatro costados.

No es para menos. La salida del matrimonio se produce un día antes de que celebren sus 14 años de casados. Este 27 de junio se cumple su aniversario de boda y festejaran de una manera especial este día tan significativo. Lo cierto es que no era raro verles juntos en los últimos meses y en varias ocasiones se apuntó a una segunda oportunidad dado los viajes familiares de los que han podido disfrutar en los últimos meses. Aunque no era de extrañar puesto que su mayor prioridad fueron sus hijos, sus «cuatro tesoros», Jorge (13), Manuel (11), Gonzalo (9) y Jaime (6). Todo ha quedado en una crisis de pareja que han logrado solventarla.

Todos están muy felices con la reconciliación entre Amelia y Manuel

La noticia ha colmado de felicidad a toda la familia y Raphael no ha podido evitar confirmar que todos están muy contentos. A pesar de que no fue fácil para ellos la separación, el cantante se ha mostrado feliz con la reconciliación de su hijo con Amelia, a quien consideran una más de la familia.

Fue la empresaria quien le pidió una segunda oportunidad al padre de sus hijos después de que su romance con Fernando Ligués no llegara a buen puerto. La pareja nunca dejó de quererse y ahora están viviendo una segunda oportunidad como si de unos adolescentes se trataran. Así lo aseguran a ‘ABC’ quienes han tenido la oportunidad de estar junto a ellos tras retomar su matrimonio: «Si les ves ahora pensaría que se acaban de conocer, saltan chispas». La pareja ahora trata de demostrar que las segundas oportunidades sí son buenas y no dudan en esconder su felicidad al compartirla con todos los que les rodean.