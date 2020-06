View this post on Instagram

@𝖆𝖑𝖊𝖗𝖚𝖇𝖎𝖔𝖈 𝖇𝖞 @𝕺𝖎𝖘𝖘𝖆𝖙𝖇𝖔𝖉𝖊𝖌𝖆𝖘 🖤 .⁣ . . #wineglass #redwine #whitewine #rosewine #winelover #winebar #winelabel #winecountry #wineart #wine #winetour #winelife #winetime #winepic #wineday #michelinstar #guiamichelin #oissat #yomequedoencasa