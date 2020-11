Le apasiona el diseño, el deporte, el campo, los perros, los viajes… Así es el nuevo novio de Tamara Falcó, del que mostramos sus primeras imágenes.

Desde que se destapó la noticia sobre su noviazgo con Iñigo Onieva, las preguntas del millón son: ¿Quién es el joven que ha enamorado a Tamara Falcó? ¿En qué lugar se enamoró de ella? ¿A qué dedica el tiempo libre? Vayamos por partes. La hija de Isabel Preysler sale desde hace meses con este atractivo joven de 31 años. De él se sabe que es diseñador de coches y, tal y como describe redes sociales, es un gran aficionado al deporte. Ademas, es hermano de Alejandra Onieva, actor y protagonista de la serie ‘Alta Mar’ de Netflix. Los hermanos mantienen una relación estupenda y así lo demuestran a través de las redes sociales.

El hombre que ocupa el corazón de la inminente Marquesa de Griñón está bien preparado, además. Graduado en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial por la Universidad Antonio Nebrija en Madrid, ostenta un máster en Diseño de Transportes en el Instituto d’Arte Applicata e Design de Turín. No es el único máster de su trayectoria académica: en su curriculum vitae figura otro master, realizado en 2015, de Diseño de Automóvil en el Royal College of Art de Londres. Ha trabajado en empresas tan conocidas como Seat.

El novio de Tamara Falcó, amante de los animales, el campo y la caza

Para más inri: la familia a la que pertenece, el clan Onieva Molas, guarda cierto parentesco con la ‘socialité’. Por si todo esto fuera poco, le apasionan el campo, los perros y la caza. Una serie de pasiones que curiosamente también tenía Carlos Falcó, padre de Tamara. El joven, que parece hecho a la medida de su chica, ha sido inmortalizado por primera vez. A continuación te mostramos las primeras instantáneas del guapo joven que ha enamorado a la exganadora de ‘MasterChef Celebrity 4’.

De Iñigo Onieva se sabe también que es un amante de deportes como el kite surf y el esquí. Otra de sus grandes aficiones son los viajes, un ‘hobbie’ que comparte con Tamara Falcó, acostumbrada desde niña a recorrer todos los rincones del planeta. Y, a la vista de las imágenes, también pone especial cuidado a su aspecto físico. Su estilo deportivo y actual tiene cierto aire informal, pero denota que le gusta ir a la moda.

Antes de salir con Tamara Falcó, Iñigo Onieva mantuvo una relación con la actriz Lucía Guerrero, que participa en la serie ‘El Cid’ de Amazon Prime. En una entrevista reciente concedida a ‘La voz de Galicia’, la madrileña hablaba así de su vida sentimental: «Yo soy muy pasional e intensa, en el buen sentido, y mis relaciones amorosas siempre las he vivido con mucha intensidad y me he entregado mucho».

Iñigo Onieva y Tamara Falcó no solo comparten pasiones: también tienen muchos amigos en común… y una visión del mundo muy afín. En su perfil de Instagram, el joven señala un par de frases que describen bien su ‘leitmotiv’ vital: «Now or Never» (ahora o nunca) o

“As long as the music is playing, keep dancing” (que significa: «Mientras suene la música, sigue bailando»). Incluso tienen en común que siguen viviendo con sus respectivos padres. ¡Son tal para cual!