Omar Montes ha hablado con SEMANA después de haber colapsado la plaza de Colón en Madrid este pasado miércoles. El cantante está inmerso en la promoción de su nuevo tema, ‘Si tú te vas Remix’ junto al grupo ‘La mafia del amor’, y no dudó en lanzar una convocatoria a través de sus redes sociales. Omar hizo un llamamiento a sus más de 1,4 millones de seguidores, desvelando que a las 19h de este pasado miércoles estaría presente en esta emblemática plaza de la capital española. Sin embargo, nunca se imaginaba que iban a acudir tantas personas a su encuentro.

El cantante habla con SEMANA del colapso de Madrid

La idea era promocionar su single y hacerse fotos con sus fans, así como entregarles camisetas promocionales. Lo que no sabía es que iban a ir miles y miles de personas. Llegó con un coche de alta gama rojo descapotable junto al grupo musical anteriormente citado. Esta locura no pasó desapercibida para la policía, que tuvo que denunciar a Omar Montes.

SEMANA ha hablado con el cantante cuando este está en el foco mediático y ha aclarado cómo vivió el momento en el que vio a miles y miles de fans llegando hasta el coche descapotable de alta gama rojo con el que se presentó a la convocatoria. Además, nos cuenta cómo ha recibido las multas.

Ha recibido varias multas por parte de la Policía

Omar ¿Te han multado?

Sí, sí. Me han puesto una multa fuerte. Al final se paga, ¿qué le vamos a hacer?

Omar, vaya la que has liado.

Ninguno esperábamos esto que ha pasado. No sé si había cinco o 6.000 personas, estaba el centro lleno. Lo primero dar gracias a toda la gente que ha venido a apoyarnos, que son los mejores, son los príncipes y las princesas. Espero que les hayan gustado los regalos: las fundas de los móviles, las camisetitas, los stickers. Espero que lo disfruten y que no se pierdan el estreno de ‘Si tú te vas remix’, mi nueva canción.

¿Ilusionado con el nuevo sencillo?

¡Mucho! Al final lo que importa es que la gente te apoye y tenga tus cosas. Yo he dicho que iba a venir a regalar unas camisetitas para agradecer. De vez en cuando mola tener un detalle con los fans porque sin ellos no estaríamos donde estamos.

Cuando tú ves a toda esta gente esperándote, ¿qué sientes?

Pues uno feliz de ver que su música gusta y que llega a muchas personas. Y muy feliz y agradecido del apoyo de mis seguidores.

¿Tú sabías que eras famoso?

Uno al final no se ve tan grande. Yo me veo bien, estamos número uno con canciones y esto, pero uno nunca se termina de creer que puede liar estos pollos.

La gente estuvo a punto de meterse en tu coche.

Directamente se han metido, pero yo feliz. Si pudiera los metía a todos en el coche y les daba un paseo, pero en el Ferrari caben pocos. Si no cabía ni mi abuela con las bolsas de la compra.