7 La reacción de Marta López a las imágenes

Marta López reconoció de nuevo que no era agradable para ella. Poco después hizo una publicación en sus redes sociales con la que dejaba claro el momento al que se enfrenta tras el escándalo que ella, Alexia y Merlos han protagonizado durante la cuarentena. «Nadie dijo que fuera fácil… La vida es como una noria, hoy estás arriba… al día siguiente bajas para volver a subir. Yo ya me he tomado una biodramina», ha escrito en su Instagram.