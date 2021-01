Sara Carbonero ha podido debutar por fin como colaboradora en el programa ‘Que siga el baile’ en Radio Marca después de que las graves consecuencias de la gran nevada en Madrid lo impidiera.

Sara Carbonero se ha estrenado por fin en Radio Marca. Después de las graves consecuencias que provocó la gran nevada en Madrid, la periodista ha podido coger el coche para acudir a las instalaciones de la radio y hacer su debut como colaboradora del programa ‘Que siga el baile’. Sara ha llegado en su propio coche, que ha dejado aparcado en el parking. Ha tenido que andar unos metros hasta la entrada del edificio.

Para la ocasión, Sara Carbonero ha lucido un look cómodo, compuesto por jeans, botas de tacón, abrigo gris, bufanda y bolso camel. Ha recogido su pelo en un recogido desenfadado y por supuesto, no ha olvidado su mascarilla, obligatoria en nuestro país. La periodista ha preferido no mirar para atrás.

Sara Carbonero hace por fin su debut en la radio

Este pasado lunes 11 de enero iba a ser el día en el que inaugurara su sección en el programa ‘Que siga el baile’, de Radio Marca, pero las consecuencias que dejó la borrasca Filomena en Madrid impedía que todo se llevara a cabo como se tenía planeado.

Fue la propia Sara Carbonero la encargada de dar la triste noticia a través de las redes sociales. «Por problemas logísticos tras la gran nevada caída en Madrid, no podremos recibir a nuestro primer invitado mañana, por lo que aplazamos su visita y el comienzo de la sección a la semana que viene», escribe la periodista junto a un emoticono en el que reza que así sea y un corazón rojo.

Así llegaba a las instalaciones de Radio Marca

Vídeo: Europa Press.

Las consecuencias que dejó la borrasca Filomena con la gran nevada en Madrid hizo que las carreteras estuvieran inhabilitadas hasta que pasaran los quitanieves. Trabajaron a destajo, pero para cuando se iba a producir el debut de Sara en la radio, quedaban muchas horas de trabajo. Esto hizo que los desplazamientos por Madrid en coche no se pudieran realizar. Este fue el principal motivo que llevó al equipo de Sara Carbonero a posponer el estreno de su sección, ya que su primer invitado no podía acudir a la radio para cumplir con el compromiso que tenía en agenda desde hace semanas.