«Queda inaugurada la temporada de baños», ha asegurado la actriz mientras posaba con su pequeña dentro del agua.

A pesar de que aún quedan unos días para que llegue de forma oficial el verano, lo cierto es que las altas temperaturas en nuestro país están provocando que varios de nuestros rostros populares aprovechen para darse el primer baño de la temporada. Entre ellos, se encuentra Paula Echevarría. La actriz está aprovechando al máximo el tiempo que pasa con Daniella y ambas han protagonizado este fin de semana un posado de lo más refrescante.

Paula Echevarría está pasando por una de las etapas más dulces de su vida y aprovecha al máximo cada instante para estar con sus dos hijos. Así, este domingo, debido a las altas temperaturas, la actriz y su hija mayor, Daniella, se han dado el primer baño de la temporada en la gran piscina que preside el jardín de la casa de la asturiana.

«Queda inaugurada la temporada de baños 💦💦 Con mi #bestie», escribía Paula Echevarría junto a una imagen en la que aparecía con la pequeña Daniella. Además, gracias a sus historias de Instagram hemos podido comprobar que madre e hija han disfrutado de un día de lo más divertido en compañía, claro está, del pequeño Miguel Junior. Un día de lo más refrescante que llega tan solo unas horas después de que Paula Echevarría y Miguel Torres aprovecharan el buen tiempo para salir a cenar en compañía de Poty Castillo.

La pequeña Daniella, el gran apoyo de Paula Echevarría

La pequeña Daniella se está haciendo cada vez más mayor y en breve entrará en la adolescencia, algo para lo que todavía no están preparados Paula Echevarría y David Bustamante. Ambos se han dado cuenta de que el tiempo pasa muy rápido y aún no se han dado cuenta de que su hija está toda hecha una mujercita.

La joven, de 12 años, se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de Paula Echevarría y más aún con la llegada del pequeño Miguel. La actriz no puede estar más enamorada de sus hijos y se le cae la baba cada vez que los ve juntos: «Y entonces el corazón se duplica… Y cuando pensé que no podía querer más, que no me cabía más amor… me di cuenta de que vaya si había sitio para más… ♥️», escribía hace unos días.

A lo largo de estas semanas, la actriz ha hecho partícipes a sus seguidores de los bonitos momentos que han protagonizado sus dos hijos. En concreto, gracias a sus imágenes en Instagram podemos comprobar como la primogénita de la asturiana se deshace en mimos, carantoñas y muchos cuidados con su hermano pequeño. Una preciosa estampa que llega a emocionar, e incluso derretir, a la actriz. De la misma forma, poco a poco, tanto ella como el exjugador de fútbol se van adaptando a tener un bebé en casa, algo que les hace plenamente felices.