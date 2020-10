Celia, la prima más conocida de Álex Lequio, lo ha recordado con un vídeo de lo más emotivo de algunos momentos que vivieron juntos cuando se cumplen cinco meses de su muerte.

La muerte de Álex Lequio el pasado 13 de mayo conmocionó a toda España. El hijo de Ana Obregón fallecía después de dos años de incansable lucha contra el cáncer en Barcelona, donde estaba sometiéndose a un nuevo tratamiento. Numerosos rostros conocidos y personas anónimas se volcaban con toda la familia a través de las redes sociales, haciéndole saber a la actriz española que estaban junto a ella en estos momentos tan duros para ella.

Su prima Celia ha sido siempre el familiar más unido a Álex Lequio. De hecho, el joven dedicó su última publicación de Instagram a dedicarle unas bonitas palabras: «Una y otra vez, por la eternidad, brillaremos juntos», escribía el joven junto a una foto de ambos cuando eran pequeños.

Y ahora, cinco meses después de su muerte, ha sido su prima la que ha querido recordarlo con un vídeo inédito de algunos de sus mejores momentos juntos: «Hace 10 años… Te echo de menos cada día», escribía junto al vídeo que compartía. En él, vemos al joven disfrutar de un partido de baloncesto mientras lo graban. En otro momento, lo vemos bromear con su prima.

El vídeo inédito compartido por Celia, la prima de Álex Lequio

Celia y Álex estuvieron desde pequeños muy unidos. Aunque ella prefiere mantener en un discreto segundo plano ciertos aspectos de su vida, sobre todo en redes sociales, la joven nos ha sorprendido en más de una ocasión con publicaciones que recuerdan a su primo. En el mes de julio, Celia quiso recordar los increíbles veranos que han pasado juntos.

Y es que durante semanas coincidían en Mallorca, donde Ana Obregón tiene una casa. Desde esta casa, toda la familia Obregón ha compartido imágenes de lo mucho que disfrutaban. Así era cuando era pequeños y así fue hace apenas un año, el verano pasado, cuando disfrutaron del verano de 2019, sin saber que poco después recibirían el peor golpe de sus vidas.

«Los recuerdos son para siempre», escribía

El pasado 22 de junio, precisamente, no dudó en felicitarlo por su cumpleaños, el primero que pasaba sin estar junto a él. «Happy birthday to my partner in crime. Sonrío pensando en los recuerdos de tus 27 cumpleaños, demasiado pocos, pero cada uno de ellos es mejor que el otro. Te echo mucho de menos. Espero que estés dónde estés, nos oigas cantarte hoy cumpleaños feliz. Te quiero mucho», le escribía con algunas fotos de sus encuentros.

La joven estaba muy unida a su primo y está pasando unos duros momentos tras su fallecimiento. Se trata de su prima, con la que tenía una gran relación no solo familiar, también de amistad. La poca diferencia de edad entre ellos hizo que su vínculo fuera más allá del familiar. De hecho, el hijo de Ana Obregón ha dedicado a lo largo de sus años en Instagram varias publicaciones a Celia.