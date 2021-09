Manolo Santana ha reaparecido meses después de morir Mila Ximénez en un evento deportivo. Las alarmas sobre su estado de salud se han disparado.

Manolo Santana ha reaparecido meses después del fallecimiento de Mila Ximénez. El extenista estaba desaparecido desde hacía algún tiempo, siendo muchos los rumores que daban por hecho que su estado de salud era preocupante. Su entorno se apresuraba a desmentir que se encontraba bien, sano y en perfectas condiciones, pero sus últimas fotografías son cuanto menos llamativas. Manolo Santana ha reaparecido en compañía de su esposa, Claudia Rodríguez, este viernes y lo ha hecho cabizbajo, débil y visiblemente encorvado. De hecho, ha llamado la atención de los presentes un instante en el que su mujer llegaba a levantarle la cabeza para que posara para los fotógrafos. Actualmente tiene problemas de movilidad y han sido muchos los que se han acercado hasta su sitio para saludarle y preguntarle cómo se encontraba.

Manolo Santana iba a paso lento y necesitaba la ayuda de su mujer y otro acompañante para desplazarse de un lado a otro. No podía hacerlo solo a sus 83 años, ya que temía perder el equilibrio. El que fuera marido de Mila Ximénez ha vuelto a la vida pública tras meses sin hacerlo, se ha enfundado en un traje y ha acudido con su mujer a un evento deportivo. Lo ha hecho cubierto de su mascarilla y unas enormes gafas, por lo que ha sido imposible que el público viera su rostro. A pesar de que en el mes de abril Manolo ya mostró un bajón físico, en esta ocasión las imágenes son todavía más impactantes. Él no ha dado explicaciones de cómo se encuentra, al igual que tampoco lo ha hecho en los últimos meses públicamente.

Desde hace cuatro años se empezó a cuestionar cómo estaba Manolo Santana. Primero, en el 2017, preocupó mucho su estado de salud y fue unos meses más tarde cuando se publicó que Santana había ingresado para ser intervenido de una hernia inguinal. No obstante, esta operación quirúrgica no le supuso ninguna complicación y salió todo a la perfección. Años después varias voces insistieron en que estaba delicado, pero desde la Mutua, donde él ejerce de presidente honorífico del Mutua Madrid Open, explicaron que Manolo Santana no había experimentado ningún cambio en su salud y que seguía a los mandos de la Mutua.

Fue a comienzos de enero cuando emitieron un comunicado con el que pretendían zanjar cualquier polémica. «Desde la dirección del Mutua Madrid Open se mantiene una constante comunicación con Manolo Santana sobre varios temas relacionados con el torneo, siendo la última de ellas esta misma tarde”, aseguraron sobre Santana, sobre quien insistieron que «no ha experimentado ningún cambio en su estado de salud». De hecho, desde este campeonato revelaron que sus capacidades eran óptimas y, prueba de ello, que Manolo Santana «siga desempañando activamente su trabajo como presidente honorífico del Mutua Madrid Open, siendo el mejor embajador posible y ayudando a que el torneo siga creciendo año tras año».