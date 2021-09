«No necesito compasión», dice Lolita en un nuevo post tras el cierre de su cuenta de Twitter y sus polémicas palabras sobre el feminismo.

Esta semana, Lolita Flores está ocupando numerosos titulares. Sus declaraciones sobre el feminismo en ‘La Sexta noche‘, el programa que presenta Hilario Pino, no sentaron bien en las redes sociales. Y ante el aluvión de críticas recibidas cerraba su cuenta de Twitter horas después de su entrevista en televisión. Poco después decidía aclarar y matizar sus palabras para evitar malentendidos sobre lo que piensa de la igualdad de género. Este miércoles, nuevamente, se ha pronunciado en las redes sociales. Pero esta vez no ha hecho referencia a temáticas de actualidad. Más bien se ha abierto en canal y, a corazón abierto, ha explicado cómo se encuentra en estos momentos.

«Para perra yo, callejera, canalla y estrella»

«No estoy pasando por el mejor momento de mi vida, tampoco el peor», arranca diciendo en un post de Instagram, publicado en plena madrugada. «Las circunstancias se acumulan y yo, libre, mujer y madre, me debo a los míos artista siempre mujer más que nunca. No necesito compasión sino ser yo misma. No quiero que me pasen la mano por el lomo, como a los perros, fiel amante de ellos y echo mucho de menos al mío que se me murió hace unos meses, pero para perra yo, callejera, canalla y estrella, fiel e infiel conmigo misma», ha señalado.

«Hacía tiempo que no dejaba mis pensamientos escritos en face, y en Instagram por cierto me he puesto una crema de esas que te quitan la grasa que no tengo mucha pero parece que estoy en el infierno me quema hasta el alma», añade. «Dura poco unos diez minutos pero uf que cuesta competir con las 37 o 48. Yo con 63 os digo que no me la pongo más, ardo en fuego, jajaja».

«Me río por no llorar», insiste. «Pobre de aquellos que no sepan su rumbo, que piensen que aún les queda tiempo de ser guapos o guapas y no ponerse el infierno como yo en la barriga. Amigos buenas noches, hoy ha sido un día raro pero al fin y al cabo un día vivido. Uno más a las lista y uno menos de lo que me queda. Gracias a todos os quiero y sabéis una cosa, voy a seguir escribiendo por vosotros porque os lo merecéis buenas madrugadas y a dormir a ver si se quita este calor de mi cuerpo ohu la crema buena tiene que ser». concluye.

Lolita, más sincera que nunca

Su post, escrito de manera espontánea y sincera, ha preocupado a algunos de sus seguidores. Y ha logrado que muchos de sus amigos y seguidores, como Chenoa, Paz Vega, Pitingo o Nicolás Vallejo-Nágera le hayan regalado ‘likes’ y enviado palabras de afecto. No cabe duda de que sus palabras muestran sin ningún tipo de filtros la realidad que afronta en estos momentos.

Hace apenas 24 horas, Lolita compartía un vídeo en Instagram para zanjar las críticas recibidas: «Desde mi casa quiero aclarar algo, que parece ser que se ha creado bastante polémica por haber dicho que no soy feminista. Está claro con la carrera que llevo desde hace 47 años, por supuesto que soy feminista»», decía.

«Tengo muchos años ya para aguantar insultos y vejaciones»

«Estoy en contra del abuso, estoy en contra de todo lo que está pasando con las mujeres, estoy en contra de esas mujeres que van tapadas en Afganistán, estoy en contra de que la mujer no tenga su libertad. Estoy a favor de que tengan la misma igualdad en los salarios y en todo lo que corresponda a las mujeres. Pero por favor, dejen ya de criticarme», subrayaba de manera tajante. «Quizás me expliqué mal en La Sexta… Lo que yo quise decir es que hay movimientos feministas con los que no estoy de acuerdo. Pero por supuesto que estoy a favor del ser humano, a favor de la mujer y a favor de que de una vez por todas nos respeten y nos traten como merecemos. Espero que con este vídeo se quede aclarado cuáles son mis manera de pensar. Tengo muchos años ya para aguantar insultos y vejaciones. Precisamente por eso, porque que soy una mujer. Y no las aguanto. Ni yo ni deberíamos aguantarlas ninguna».

Por último, lanzaba: «¿Que soy feminista? Sí. ¿Que no estoy de acuerdo con algunos movimientos feministas? También. Pero machista no soy. Y siempre a favor, desde que era una niña, en la igualdad entre hombres y mujeres. Buenas tardes y nos vemos en el teatro, en el Quique San Francisco. Besos a todos».