Laura Escanes está atravesando una de las etapas más complicadas de su vida después de anunciar su separación de Risto Mejide. La ‘influencer’ ha retomado su rutina laboral y social, pero sigue intentando superar este duro golpe con la ayuda de su familia y sus amigas, que no la dejan sola ni un momento. Sin embargo, tiene sus momentos de soledad, que es cuando su preocupación sale a relucir. En esta ocasión lo ha expresado durante el sueño. Y es que gracias a una aplicación móvil que tiene, la joven se ha dado cuenta de que ha hablado por la noche. Pero, ¿qué ha dicho?

Ha anunciado en las redes que ha hablado por la noche

La joven utiliza una aplicación móvil para ver cuánto tiempo está en la cama, cuánto durmiendo y más datos sobre la calidad de su sueño. Normalmente no comparte los datos, pero durante la madrugada del lunes ha tenido una experiencia que la aplicación ha registrado y que ha sido tan llamativa que ella no ha dudado en compartir.

«No sé si quiero escuchar lo que he dicho hoy mientras dormía», ha declarado con un pantallazo del móvil donde se ven las horas que ha dormido y que a las 4.24 horas ha hablado. Como no podía ser de otra manera, Laura Escanes ha mostrado el audio de lo que dijo durante la madrugada de este lunes: «La vida es… la vida es curiosa y complicada».

La frase que ha dicho mientras dormía muestra su preocupación

Este suceso que le ha ocurrido durante la noche se traduce en que Laura Escanes está preocupada por la etapa que atraviesa. Están siendo unas semanas de hacerse a una nueva situación y a la ‘influencer’ le está pasando factura. Y es que el estrés o la falta de sueño pueden provocar que pasemos por este tipo de episodios. A muchas personas cuando hablan dormidos no se les entiende, pero a Laura se le ha entendido perfectamente.

Una separación que ha golpeado a la ya expareja

Fue el pasado 25 de septiembre cuando Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación. Aunque tratan de mostrar normalidad de cara al público, la pareja no lo está pasando bien. Ahora toca acostumbrarse y hacerse con su nueva vida: «No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor ❤️ Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia 🙏🏼 Gracias. Siempre».