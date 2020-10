La finalista de la última edición de ‘Supervivientes’ ha tenido que viajar con urgencia a Madrid para visitar a su hermano después de que este sufriera un ictus. Ella ha contado cómo se encuentra.

Ana María Aldón está pasando unas horas complicadas después de que tuviera que abandonar Madrid de manera improvisada y rápida. Y es que su hermano ha sufrido un ictus, lo que le obligaba a viajar a Cádiz para estar con su familia en estos momentos tan difíciles. La ex finalista de ‘Supervivientes’ cogía todo lo básico para viajar hasta fuera de la capital cuando la situación por culpa del coronavirus está más complicada que nunca.

El motivo por el que viaja Ana María Aldón está más que justificado, por lo que ha podido salir de la capital sin ningún inconveniente. Hay que recordar que Madrid está confinada por el gran aumento de número de contagios por Covid-19, lo que hace que tanto las entradas como las salidas tengan que estar justificadas. Ella misma explicaba desde la estación de trenes Puerta de Atocha qué había ocurrido.

«Hola, buenas tardes a todos, ni 24 horas en Madrid. Ayer a las 13.00 salí de Cádiz y ahora me vuelvo a Cádiz otra vez. Tengo un hermano al que le ha dado un ictus, pero está bien, se está recuperando, pero eso es motivo para irme y estar al lado de mi familia. Sobre todo por mi madre, que tiene una edad, está malita. Ella no sabe lo que le ha pasado a mi hermano. Nada, me voy a acompañarla estos días», explicaba en su Instagram.

Preocupada por la salud de su hermano, que ha sufrido un ictus

Después del viaje en AVE, Ana María Aldón llegaba hasta Cádiz, donde le recogía un familiar. En el coche iba su madre, que todavía no sabe nada de lo que le ha ocurrido a su hijo. Esto hacía que la mujer de Ortega Cano pidiera a la prensa que no le preguntaran delante de ella: «Mi hermano llevaba un par de días regular, pero está bien. Mi madre no sabe nada, para que no me preguntéis delante de ella», pedía Ana María en declaraciones a Europa Press.

Pedía que no le preguntaran nada delante de su madre

Mientras ella viajaba con urgencia hasta Cádiz para estar con su familia, José Ortega Cano se quedaba en Madrid con el hijo que tienen en común. De hecho, en su casa familiar recibían la visita de Gloria Camila, que mantiene con ellos una relación estupenda. También tiene muy buena relación con Ana María, a la que no dudó en defender durante su paso por ‘Supervivientes’.

Gloria Camila ha pasado la tarde en compañía de su padre y su hermano, con los que no dudó en poner al mal tiempo buena cara. Padre, hija y hermano pequeño estuvieron disfrutando de unos divertidos momentos en la cocina de casa. Gloria Camila, de hecho, no paró de reírse con su padre.