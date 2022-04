Laura Pausini se ha sentado en el plató de ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo proyecto, la película Laura Pausini: un placer conocerte, disponible desde el 7 de abril en la plataforma de streaming Prime Video. La película explora la posibilidad de lo que hubiera sucedido si la artista no hubiera ganado el Festival de San Remo en 1993, que la catapultó a la fama.

En su encuentro con Pablo Motos, la cantante italiana ha bromeado una y otra vez con el presentador. Por ejemplo, se reía de las confusiones lingüísticas que genera hablar italiano y castellano a la vez. «Mira si te he echado de menos que llevamos 597 test de antígenos sin vernos«, decía. «Sé que has dicho mucho en tus programas, que soy tu amor platónico. Pero, ¿sabes cómo se dice test de antígenos en italiano? En Italia se llaman tampones. Así que imagínate cuando yo le decía a mis amigas de España que me iba a hacer unos ‘tampones’. Pues se reían».

Otro momento de risas en el plató ha tenido lugar cuando Motos le ha preguntado: «¿Qué profesión tendría la Pausini anónima?». La invitada le contestaba con reproches: «Mira, Pablo, me estás molestando con esa pregunta… No sabes de mi pasado, no has estudiado sobre mí». A continuación ha recordado que estudió el arte de la alfarería: “Yo soy maestra de cerámica y restauración, he estudiado el bachillerato artístico 5 años. Aprendí algunas cosas de las personas no conocidas que piensan que sólo pueden hacer una sola cosa buena en la vida. Cuando nacemos sabemos hacer muchas cosas, cuando era adolescente tenía muchos planes que llamaba planes B y ahora me doy cuenta de que eran planes A».

Pausini, que este año será presentadora del Festival de Eurovisión 2022, ha contado que no cree que «la fama sea sinónimo de realización personal». Para demostrarlo, ha compartido cómo se sintió cuando recogió un Grammy sin la compañía de sus seres queridos: «Cuando gané el Grammy Mis padres no pudieron viajar, no tenía novio entonces, regresé al hotel y me encontré con el Grammy pero sentía un hueco dentro de mí, había dado poca importancia a cosas como la familia, algo más íntimo… tener un Grammy pero no tener a nadie con quien celebrar… Desde ahí quise cambiar cosas en mí, incluso escribí un disco”. Y destacaba: “Los otros premios que después he ganado han tenido un valor”.

«Mi hija quiere ser actriz o hacer gimnasia artística»

De sus comienzos recuerda con especial cariño los esfuerzos de sus padres por lanzar su carrera: “Hice antes 10 años de piano bar con mi padre, con él cantaba todos los sábados y domingos con mucho repertorio. En Italia todos aman San Remo, nunca imaginé que iba a ganarlo, cuando dieron mi nombre no estaba acostumbrada a las cámaras y pensaba en decirle al presentador que quería ir a decírselo a mis padres… Si ganas, al día siguiente eres muy famoso, volví a mi pueblo al día siguiente y había gente acampada para conocerme”.

Al hablar de su vida familiar, Laura Pausini se ha emocionado al hablar de su hija, Paola, fruto de su relación con Paolo Carta: «Justo ayer me dijo que quiere ser actriz o hacer gimnasia artística. Es una niña con mucha fantasía, todo lo artístico le encanta. La fantasía, la curiosidad nos hace vivir una vida diferente”. Y ha recordado un consejo que le dio Gloria Estefan. La cantante cubana le dijo: «Grábate durante los años y cuando tu hija tenga 18 años hazle ver todo el resumen. Por eso grabé esta escena», explicaba, haciendo mención sobre un vídeo que se ha emitido en el programa de los minutos previos al alumbramiento de su pequeña.

Este año, Laura Pausini será el principal reclamo de Italia, país anfitrión, para atraer al público europeo para la próxima gala de Eurovisión 2022. La artista presentará a cada participante a lo largo de las dos semifinales y la gala final en compañía del cantante libanés Mika, que ha hecho carrera en Italia, así como con el afamado presentador italiano de Alessandro Cattelan.

Laura Pausini, presentadora de la 66ª gala de Eurovisión

La 66º edición del Festival de Eurovisión, que se celebrará en el Pala Alpitour de Turín, Italia, el 10, 12 y 14 de mayo de 2022, promete ser uno de los acontecimientos televisivos de la temporada. El 10 y el 12 de mayo tendrán lugar las dos semifinales que realiza la primera criba para la gran final del sábado 14 de mayo. España, Italia, Reino Unido, Portugal y Francia van directamente a la final al ser los fundadores del certamen musical, considerados popularmente como el ‘Big five’. Será la tercera vez que Italia se encargue de organizar Eurovisión en su territorio tras el triunfo de Maneskin en la anterior edición para sorpresa de toda Europa.

