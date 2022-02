Santi Burgoa desde que rompiera con Alba Carrillo no ha vuelto a postear imágenes junto a ninguna chica. Está centrado en su trabajo del cual intenta desconectar con viajes como el último realizado a Chile, donde pudo disfrutar de fantásticos paisajes, aunque tuviera que desplazarse casi 11.000 kilómetros. Fue hace cuatro meses, en concreto en el mes de septiembre, cuando la modelo y el presentador pusieron fin a su relación, sin embargo, lo hicieron desde la tranquilidad y el buen rollo. Prueba de su buena sintonía y de la amistad que han forjado tras su ruptura, el mensaje que ha publicado la maniquí en sus redes sociales. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ tiene un excelente recuerdo de lo que construyeron juntos y, por ello, le ha felicitado públicamente con un bonito post. «Hoy es el cumpleaños de alguien muy especial. Te deseo todo lo bueno que existe. ¡Felicidades!», ha escrito en el 38 cumpleaños del periodista.

Aunque se desconoce cuál ha sido la reacción de Santi Burgoa, nadie duda de que le ha hecho ilusión este precioso gesto por parte de su ex. Estas palabras han ido acompañadas de una imagen en la que aparece el comunicador en bañador luciendo cuerpazo, fotografía que probablemente se corresponda a cuando todavía estaban juntos. Santi Burgoa y Alba Carrillo estuvieron juntos más de dos años, pero han procurado seguir presentes en la vida del otro en momentos importantes. Ejemplo de ello cuando Santi acudió al cumpleaños del hijo que Alba tiene con Fonsi Nieto y es que la tertuliana asegura «que se llevan de maravilla«.

Tras su ruptura con Feliciano López, la cual terminó en los juzgados y posteriormente en un acuerdo de divorcio, Alba prefiere mantener el buen rollo con sus exs. En este caso con Santi Burgoa parece haber sido muy fácil y es que rompieron de mutuo acuerdo al descubrir que no estaban en el mismo punto. La propia Alba lo explicó en televisión: «No tiene nada que ver, con Santi rompí porque yo quiero volver a ser madre y él no quería ser padre». Aunque se desconoce cuándo la modelo volverá a estar embarazada, lo cierto es que ella se plantea esta posibilidad estando también soltera. Su intención es hacerlo por inseminación artificial a través de un donante anónimo, evitando así problemas futuros con una pareja. «He congelado mis óvulos, ya que me recomendaron que lo hiciese antes de los 35 (…) Es un proceso muy duro, de verdad, así que tengamos más empatía con las mujeres que donan porque lo hacen de manera generosa», dijo.

Fue a finales de año cuando Alba Carrillo fue pillada con Canales Rivera, imágenes que te mostramos en exclusiva en la revista SEMANA, sin embargo, este romance no llegó a buen puerto. Ella ahora está soltera y tan solo centrada en el que es su único y verdadero amor hasta ahora: su hijo Lucas.