Bea la legionaria ha querido narrar su dura situación en ‘Sálvame’, pero ha sido atacada por vivir de ‘okupa’, algo a lo que se ha defendido con firmeza. Esta es su precaria situación económica y así se defiende de los ataques de los colaboradores

Beatriz González Rico pasará a la historia de la televisión como ‘Bea la legionaria’ tras su paso por ‘Gran Hermano 6’ en el año 2004. Desde entonces se convirtió en uno de los rostros más populares del concurso y su presencia en televisión era intermitente, con algún que otro trabajo que le hacía perpetuar su presencia en la cadena, ya sea en el reencuentro o en otros realities en los que su fichaje era un éxito asegurado, al ser polémica en su forma de actuar como querida por el público por sus ocurrencias y particular forma de sobrellevar los conflictos con el resto de personajes. Sin embargo, desde hace unos años ha caído en el olvido y su situación económica es tan precaria que desde ‘Sálvame’ se asegura que está en la ruina y que vive de ‘okupa’ al no poder hacer frente al pago del alquiler de la casa en la que vive.

Ella ha estallado para detallar en primera persona cuál es su delicada situación y en qué puntos el programa de Telecinco ha exagerado sus circunstancias hasta el punto de alejarse de la realidad. Lo hacía desde el mismo plató de ‘Sálvame’, donde ha acudido para explicar cómo ha llegado a tan precaria situación económica tras haber caído en las garras de la crisis económica que ha llegado a nuestras vidas tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus. Y es que esta crisis sanitaria ha provocado que ‘Bea la legionaria’ perdiese su trabajo y le obligase a desatender el pago del alquiler de la casa en la que se encontraba: “Arruinada, sin trabajo y viviendo de okupa”, decían desde el programa para dar a conocer su historia. Sin embargo, Bea ha querido dejar claro que no vive de ‘okupa’, sino que simplemente ha dejado de pagar el alquiler de su casa porque si lo hace no tiene nada para poder comer.

‘Bea la legionaria’ está convencida de que ha hecho las cosas bien y que ha sido víctima de sus propias circunstancias. Tanto es así que no siente remordimientos al estar viviendo en una casa por la que no paga el alquiler desde hace más de un año y medio. Se queja de que no puede hacer frente a las correspondientes mensualidades que había acordado con su casera, pero promete que hará lo imposible por recaudar el dinero que debe en concepto de alquiler para solucionar su situación. “Tengo mis llaves, tengo mi casa limpia, pago mi luz y pago mi agua. Si no pago el alquiler soy morosa, pero no okupa”, quiere matizar Bea al ver el resquemor que la palabra ‘okupa’ genera entre los colaboradores de ‘Sálvame’ al conocer su historia.

“Recibo una ayuda de 450 euros y el alquiler son 425 euros, ¿cómo lo hago? ¿dónde está aquí la ocupación? ¡Eso es ser populista!”, se queja Bea la legionaria para frenar los ataques de los colaboradores y de aquellas personas que están en su casa y puedan pensar que se está aprovechando de su situación. Es por eso que quiere dejar claro que entre sus planes no está regresar a la casa de sus padres, pues cree que tiene la responsabilidad de darle una vida mejor a su hija y por ella va a luchar como pueda para salir adelante y recuperar el esplendor perdido por culpa de la crisis. En su intención está recuperarse económicamente, encontrar un trabajo y poder hacer frente a la deuda de un año y medio de alquiler que mantiene con su casera, para así encontrar una nueva casa en la que poder criar a su hija de forma holgada y sin mayores preocupaciones. Eso sí, para eso necesita ayuda y no se le caen los anillos en pedirla, si con ello puede ofrecerle un futuro mejor a su hija.