Poty acudió a ‘Un año de tu vida’, programa en el que fue entrevistado David Bustamante el mismo día. ¿Con quién se queda el coreógrafo?

Este lunes David Bustamante se convirtió en la estrella de ‘Un año de tu vida‘, espacio de Canal Sur, en el que habló largo y tendido sobre su vida. Entre los aspectos que quiso profundizar fue sobre su separación con Paula Echevarría, un asunto que inevitablemente ha copado titulares. Sin embargo, eso no es lo único llamativo de su entrevista. En el mismo día en el que el artista fue entrevistado por Toñi Moreno, acudió al programa Javier Castillo, Poty, coreógrafo y examigo de Bustamante durante su relación con la actriz. Ambos coincidieron el mismo día, no obstante, ninguno de ellos hizo mención al otro en el plató, lo que evidenció una vez más que la amistad entre ellos ya forma parte del pasado. Tampoco en sus redes sociales, donde por separado promocionaron sus entrevistas. Eso sí, Paula Echevarría estuvo presente en ambos encuentros de un u otro modo, prueba de ello, que durante la entrevista de David ella fuera uno de los temas que mayor interés suscitó y durante la de Poty la asturiana le llegara a dejar un emotivo mensaje que le dejó boquiabierto.

«Los amigos es esa familia que se elige. Poty está en las malas y en las buenas, a las duras y a las maduras, y siempre sabe sacarte una sonrisa», llegó a decir Paula Echevarría. Sus palabras le emocionaron y no pudo evitar dejar claro lo que siente por su gran amiga, Paula. Quien no estuvo presente ni en vídeo ni tampoco por viva voz en el encuentro de Poty fue David Bustamante con quien todo acabó cuando la actriz comenzó con Miguel Torres tras la separación del cantante, pues Bustamante supuestamente se sintió traicionado por Poty. Según David, Poty se volcó en Paula en vez de él y eso provocó que los que un día fueran uña y carne acabaran distanciándose hasta tal punto que terminaron con su relación para siempre.

También lo demuestra que el propio Poty publicitara este instante en su perfil de Instagram, donde incluso dio pábulo a Natalia, concursante de ‘Operación triunfo’, el mismo talent show del que salió David Bustamante. «Esta noche 22’30 en @canalsurtv entrevistón de mi amiga @tmoreno73 , un repasito por mi vida. Cuidado con la lágrima. También está invitada mi querida @nataliaoficial , torbellino de colores. Que gran artista, pero para mí, sigue siendo la “pequeñina “de @operaciontriunfo 1 gracias mi querida Toñi. No puedes ser más cariñosa y amiga», escribió poco antes de que su encuentro con Toñi Moreno viera la luz.

Hace ya muchos meses dejaron de seguirse en redes sociales y, aunque Poty intentaba evitar hablar del tema públicamente, hubo alguna vez en el que sí se sinceró acerca de su ‘ruptura’. «Para mí ha sido un disgusto grande romper con un amigo así, me ha dolido mucho», dijo el coreógrafo el pasado año. Entonces, tenía claro que no debía pedir disculpas por nada y así lo hizo saber ante las cámaras. «Si fuese una cuestión de pedir perdón lo haría, pero como no hay que pedir perdón por nada…fue un matrimonio que se separa y como dice la canción: ‘¿Cómo repartimos los amigos?’, nos ha salpicado a todo el grupo, a toda la familia, estamos muy disgustados todos», añadió. Sus declaraciones calaron hondo y, por su parte, no dudó en dejar la pelota en el tejado de Bustamante. «No sé si se arreglará, los dos somos cántabros, pero preguntádselo a él, a mí se me ha preguntado hasta la saciedad y para mí es dolorosísimo», comentó Poty.

Meses después de estas declaraciones todavía su relación sigue en el mismo punto. No ha habido acercamiento y, por el momento, Poty parece tener claro la persona con la que no se producirá ningún cisma y esa es Paula Echevarría. Muchísimos años después de ser amigos todo sigue bien entre ellos así como con su mujer, Isabel Navarro, quien también mantiene una gran amistad con la actriz.