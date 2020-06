Desde que Ana María Aldón aterrizó en Honduras hemos visto una transformación tanto por dentro como por fuera de la pareja de José Ortega Cano. La diseñadora ha vivido el concurso al máximo y ha llegado a España completamente renovada, con un aspecto más juvenil y con una energía que nos desborda. Prueba de ella son los sugerentes y sexys posados que comparte con todos sus seguidores. Algo que no imaginábamos antes que podría llegar hacer.

Ana María Aldón se ha quitado años de encima tras su paso por ‘Supervivientes’

Y es que ahora, la concursante de ‘Supervivientes’ muestra su lado más sexy en cada una de las fotografías que comparte a través de sus redes sociales. Además, lo hace sacando la artillería pesada y mandando un contundente mensaje a todos aquellos que no les guste la nueva Ana María Aldón. «Y al que no le guste, que no mire!!! 😉», ha escrito junto a la imagen en la que se muestra arrasando con un original vestido con cortes estratégicos y una gran abertura en la pierna con la que presume de un cuerpo de infarto.

Esta publicación ha recibido un sinfín de comentarios, pero la mayoría de ellos aplaudiendo a esta nueva Ana María que ha crecido durante su paso por ‘Supervivientes’. «Muy guapa ana maría y mi ganadora de superviviente buena compañera y fuerte en las pruebas. Eso sí, tu comida que no te la mire nadie 😂», «Estas muy guapa! Te as quitado años de encima con ese corte» o «Hola Ana María estas preciosa. Me gusta mucho cuando cantas la canción del moño 😀😀😀😀😀y te ves muy bien con tu corte de pelo 😀😀». Estos son algunos de los comentarios que ha recibido la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y que más ha dado que hablar en la edición más extrema de todos los años.

Durante uno de los días en el plató del programa, Ana María Aldón aseguró que se siente como una persona nueva y está muy agradecida por su paso por el programa. Con un rubio platino, la mujer del diestro reaparecía en el plató después de ganar la medalla de plata del concurso. «Entraste con un bonobús de la tercera edad y ahora te van a dar el carnet joven«, piropeaba el presentador después de verla.

Desde que terminara el concurso, la hemos visto recuperando el tiempo perdido junto a su marido, Ortega Cano, a quien le dijo que se casaría otra vez con él y su hijo José María. Son varias las ocasiones en las que hemos visto a la pareja disfrutando de diferentes tipos de planes, pero recuperando aquellos meses que han estado separados. Los hemos visto dando un paseo por Chiclana de la Frontera junto a su hijo o haciendo deporte en bicicleta.