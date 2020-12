La diseñadora de moda ha compartido una imagen de cómo fueron sus Navidades más especiales e increíbles, rodeada de su familia y en un lugar paradisíaco.

Vicky Martín Berrocal tuvo la suerte de celebrar las Navidades de 2015 en las Bahamas en compañía de su familia. La diseñadora de moda lo disfrutó muchísimo y ahora ha querido recordar lo bien que se lo pasó con una foto de ella misma disfrutando de un rato de sol en traje de baño en la orilla de una playa paradisíaca.

«Tierra trágame y escúpeme en esta playa!! Por pedir que no quede 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #navidades2015 #Bahamas Buscando en el baúl de mis recuerdos…», escribía junto a la imagen, que en apenas unas horas ha conseguido más de 21.000 likes. Ahora que las temperaturas en nuestro país están muy bajas y que hace frío en la mayor parte de España, la diseñadora de moda ha querido recordar lo a gusto que estaba hace unos años en la playa.

Vicky estuvo acompañada, entre otras personas, que eran su madre y su hija, Alba Díaz, de su hermana Rocío, que no ha dudado en comentar la foto al ver a su hermana. «La mejor navidad de mi vida fueron!!!! Las recordaré siempre!!!!! Las 4 juntas y sin nadie más… ❤️», escribía convencida de que fueron unos días estupendos.

Vicky ha recordado la Navidad que pasó en las Bahamas

Como no podía ser de otra manera, sus seguidores han sentido tanta envidia por la imagen de Vicky que no han dudado en hacérselo saber. Vicky Martín Berrocal, acompañada de su madre, su hija Alba y su hermana Rocío, no dudaron en pasar unas Navidades diferentes en 2015. Hicieron las maletas y viajaron hasta las Bahamas para disfrutar de unos días de tranquilidad y relax, y también para huir del frío que hace diciembre en nuestro país.

Una Navidad en Portugal

Este año, en cambio, las restricciones por culpa de la crisis del coronavirus hace que no puedan viajar. Además, Vicky Martín Berrocal va a pasar sus primeras Navidades en Portugal, donde se mudaba hace apenas unos meses para empezar una nueva vida al lado de su pareja. Desde allí, compartía hace unos días que iba a decorar su casa para pasar allí sus primeras fiestas.

A pesar de que está instalada en el país vecino, Vicky Martín Berrocal viaja con asiduidad a Madrid o Sevilla. Y no solo por trabajo, también para visitar a su familia. Su hija Alba vive en Madrid, por lo que la diseñadora de moda hace las maletas bastantes veces a la semana para reunirse con ella.